《BIOHAZARD 3 重製版》RE3正式公布！多角度睇阿Jill 4月有得玩

早前多番傳聞的《BIOHAZARD 3重製版》沒想到在The Game Awards前，於PlayStation的 State of Play 直播上率先公開，正式公布此作而且還立即有發售日期，CAPCOM真是GJ。

CAPCOM正式公布《BIOHAZARD 3》(生化危機3/惡靈古堡3/RESIDENT EVIL 3 重製版)，影片中一開始由第一身視點進行，一位女角在大樓四處逃亡，突然殺出像追跡者的巨漢。幾經逃走，畫面一轉原來女角便是大家熟悉的 Jill，而樣貌更改變了不少。隨後 BIO3的男主角 Carlos 亦露面，由原作小白臉年青帥哥，變成滿臉鬍鬚型男。最後亦出現UMBERELLA終極兵器NEMESIS追跡者的鏡頭。

影片截圖：

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初公布竟然交出了 Jill 紳士的視角.... 製作團隊真調皮

《BIOHAZARD 3》平台為PS4/XB1/PC，更宣佈將於2020年4月3日推出，與早前傳聞的年內推出一致，亦相信比很多玩家的預期來得更早，相當抵讚。而且遊戲還包含早前的另一作品，有點像Dead by Daylight玩法的《RESIDENT EVIL RESISTANCE》(前稱PROJECT RESISTANCE)，非常佛心。

Pre-Order 才有原祖經典衣裝

美版亦同步公布 Collector's Edition，有阿 Jill 模型不過年紀好像有點大 ...

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