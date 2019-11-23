《BIOHAZARD 3 重製版》RE3 Remake 傳聞　目標2020年推出

《BIOHAZARD 3 Remake》（Resident Evil 3/生化危機 3/惡靈古堡 3 重製版）正式有傳聞流出，而且還傳聞將於2020年推出，非常令人期待：

CAPCOM的《BIOHAZARD 2 Remake》獲得大成功，全球銷售錄得470萬，順理成章的機迷也預期CAPCOM接下來會重製《BIOHAZARD 3》。繼早前官方Twitter的一張「破牆」大洞的暗示之後，近日就有非官方的傳聞流出。

官方 Twitter 曾於4月時公布過一張謎之破洞圖片，Fans 覺得是暗示 RE3 的追跡者

Spawn Wave於YouTube發布新影片道出是次傳聞，表示CAPCOM正開發3的重製版，而且推出時期更預定為2020年。Spawn Wave曾經在From Software公布Elden Ring之前提供到準確的傳聞，令他的消息有一定的可信性。預期《BIOHAZARD 3 Remake》也是使用RE Engine製作，如果傳聞2020是真的話，因為只與《2》的重製版相隔了一年時間，CAPCOM的開發力確實令人驚喜。

《BIOHAZARD 3》有著比暴君更加令人頭痛的追跡者（Nemesis/Pursuer），他除了極之強悍，還懂得用大型火箭砲攻擊。而3代亦是初次加入了一個緊急迴避的系統，令遊戲變得更加動作性。如果重製的話，實在令人期待此兩個項目會變成怎麼樣。