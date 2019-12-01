《Biohazard：RE3》勢必再掀熱潮　回顧七大經典元素重點位

最近CAPCOM重製（Remake）《Biohazard 3》的消息甚囂塵上，此作在當年推出《Biohazard 2》一年後便匆忙推出，到底在開發背後有什麼鮮為人知的故事？在只有數小時的遊戲過程中又有何特色叫玩家有愛也有恨？最後就是如果推出《Biohazard：RE3》，值得購買嗎？本文為大家一一細說。

從神谷英樹到青山和弘

大家都知道1998年於PlayStation上推出的《Biohazard 2》遊戲總監是神谷英樹，但為什麼1999年推出的《Biohazard 3》遊戲總監卻變成青山和弘？話說當時因為《Biohazard 2》大賣，CAPCOM也一早有了《Biohazard 0》以及《Biohazard》續作的構想，不過他們卻百密一疏地想漏了一點：「PS2即將推出」！為了要趕及PS2上市前推出《Biohazard》新作，CAPCOM決定將一隊本來製作外傳的開發小組編修重整，然後將這款外傳改為《Biohazard 3》，再將神谷英樹團隊開發的改為《Biohazard 4》並於PS2上推出。就這樣，青山和弘便成為了的第三集主導者。

《Biohazard 3》其實就是一個外傳，只因當年商業策略而硬把「3」的名義套上。

重回Racoon City「前後式延伸」

一般來說正統續作並不會大量用回前一集的資源，不過《Biohazard 3》卻用了《Biohazard 2》中的Racoon City大量場景，當年很多人質疑CAPCOM是否偷功減料？這個質疑猜對了一半。根據青山和弘在訪問中稱，這個故事本來就是一款以逃離Racoon City作為主題的遊戲，不過當被告知轉成正傳後，他們不可以做如此單一主題，因此作出「前後式延伸」，左加右加就這樣成為《Biohazard 3》的主故事線。至於另一半呢？因為CAPCOM的司馬昭之心就是希望趕及在PS2推出前盡快將《Biohazard 3》面世，在沒有浪費已開發的部份前提下，這樣做是最慳水慳力。不過公平一點說，其實即使重新走入Racoon City，遊戲的場景也新增了很多長街窄巷，讓大家更進一步認識這個浣熊市的建構，所以也算是用心之作，並非單單偷工減料。

不重解謎求殺戮快感

除了場景，《Biohazard 3》的玩法也跟《Biohazard 2》大同小異，不過即使換湯不換藥，在「換湯」的部份CAPCOM依然有所交代。《Biohazard 3》加入一個關鍵的元素：動作性。相比前作更講求動作的流暢度和連貫性，除了加入「180度轉身」以及「緊急迴避」，喪屍也走動得更快，遊戲也加入更多武器，玩家除了調製草藥還可以自行調製彈藥……令打喪屍的快感大增。雖然第一二集著重解謎的成份在《3》中依然保留，不過《3》更著重擊殺喪屍，遊戲一開始玩家如果選擇簡單模式，就可以用輕機槍，讓你一嘗殺戮喪屍的快感。

經典敵人NEMESIS會追九條街

除了殺戮快感，還有另外一個非常重要的元素：逃命感。遊戲擁有一個非常聰明的平衡設定，就是即使你有多少子彈也好，有些敵人是「射極都唔死」，為大家隆重介紹《Biohazard》系列上最出色的敵人：NEMESIS！官方設定他是《2》Tyrant演變過來，外型高大強壯，使用火箭砲，有再生能力，還會自行進化，穿著防彈黑色外衣，終極任務是追殺S.T.A.R.S.隊員，玩家需要利用不同的冷凍彈、榴彈槍、火箭砲等武器對付他，而他也懂得閃避……簡單來說就是在整款遊戲中追足你九條街，即使你武器再多也不夠用，只能逃命。

故事分支修補長度

《Biohazard 3》故事雖短，卻也有個很新穎的特色，就是當故事發展到特定時序將出現選擇分支供選擇。玩家需要在關鍵時刻作決定，而不同決定將影響角色的命運，例如跟Carlos一起的Umbrella傭兵U.B.C.S隊友，有可能是被病毒感染或是被隊友殺害，又或者自己引爆手榴彈又或被手榴彈炸死（全都是死路一條），這種分支設定為本來相對短的故事帶來了另一種情節增加，為玩家帶來更多趣味。

NEMESIS絕對是《Biohazard》系列上最出色的敵人！

「傭兵模式」延續刺激

《Biohazard 3》爆機後也有非故事模式，繼《2》為人津津樂道的第四生還者以及豆腐人之外，《3》則加入「傭兵模式」，以傭兵為主題因為今次跟Jill合作的Carlos正是Umberlla的傭兵，也因為有了這個身份，遊戲中出現層出不窮的武器變得理所當然，也突顯殺戮喪屍快感的主題。玩法上，「傭兵模式」需要在限時內救出人質或逃到目的地，過程中每殺一隻喪屍可補回一點時間，完成後可以拿到金錢及無限彈藥在故事模式使用，同樣非常刺激爽快。

交代角色去向粉絲按讚

因為《Biohazard 2》實在太成功，因此全球玩家都很期待到底故事會怎樣發展？Umberlla會有甚麼下場？Clarie可以找到哥哥Chris嗎？Leon跟Ada能夠有情人終成眷屬？CAPCOM很聰明地「在Box裡面Think Out Of Box」，重用第一集大受歡迎卻在第二集沒有登場的Jill，以她作為主線跟大家重返Racoon City，然後再帶出Umberlla的秘密，其中Wesker更成為當中重要角色，因此後來完全版加入更多Wesker的過場片段。《Biohazard 3》的故事發展，一方面作為《2》的補完，同時也為《4》作鋪序，因為爆機後每個重要角色的後續發展也有所交代了。只要玩家完成遊戲，CAPCOM便付上八張圖片加文字完整交代，表達手法雖簡單但卻很有效，Hardcore Fans一致讚好：Leon跟Claire分頭行事、Claire繼續尋找哥哥Chris、Cherry等待Claire戰勝歸來、Jill前往外國跟Chris會合……交代角色去向成為遊戲的吸引力之一，當然前提是你有玩過《1》及《2》並已經成為忠實粉絲。

後記：期望「重作」質素更佳

以一款急就章完成的遊戲來說，只有數小時長度的《Biohazard 3》算是不過不失，在沒有太多創新元素的情況下依然令人喜出望外，當年在玩過《Biohazard 2》後成為系列粉絲的我未致於太過失望，但也沒有感到非常滿足。也因此，CAPCOM重製《Biohazard:：RE3》卻是充滿了期待，希望有了更大幅度和空間再創作，將過往做不好的來一次「重作」。個人期望重製版的遊戲性不單可以超過原作，甚至比《RE:2》更上一層樓。最後順帶一提，青山和弘離開CAPCOM後自行製作甚具《Biohazard》味的《Daymare: 1998》將於2020年2月推出，未知屆時CAPCOM會否以《Biohazard ：RE3》打對台？