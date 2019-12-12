【少女與戰車最終章】1+2話4DX香港上映　坐戰車發砲超正體感再臨

終於來了！！Neofilms新映宣布《少女與戰車最終章》決定於香港上映，當然是超大收的4DX版本，而且是1+2話收錄約兩小時的兩大激戰，PANZER VOR！

少女與戰車大概是最完美發揮出4DX享受的電影（＠Neofilms 新映影片）

如果數年前有體驗過《少女與戰車劇場版》，相信都對那4DX的表現難以忘懷，心思思想再次坐上戰車，親身與少女們體驗超正臨場感、聲畫體感天衣無縫地表現的戰車道坦克大戰。近日Neofilms新映終於帶來喜訊，就是《少女與戰車最終章》1+2話4DX版決定於1月2日香港上映。問題已經不是看不看，而是要看幾多次。

《少女與戰車最終章》是在日本仍在進行中的完結篇電影，預定分為6話上映，講述為了入試升讀大學，河島桃暫代隊長參與冬季大會「無限軌道杯」。而首兩話就迎來強勁的對手「BC自由學園」及「知波單學園」。

（以下內容取自官方新聞稿）人氣日本動畫《少女與戰車》自2012年於電視播出後便已獲超高人氣，故事設置在一個使用戰車的武技「戰車道」與花道、茶道這些並列爲大和撫子必須掌握的技藝的架空世界，可愛的少女們駕駛戰車戰鬥，這種強烈反差讓作品剛播出即大受好評，亦為日本帶來一股「戰車熱」，並令舞台原型的茨城縣大洗町也成爲動畫迷的「聖地」。

作品早在2015年於日本推出的《少女與戰車 劇場版》已上映4DX版本，當時不只創下當地歷代日本電影4DX版票房第一名的紀錄，其後來到香港4DX場次亦場場爆滿，加場再加場，熱列反應甚至連日本媒體亦進行報導，足見其話題性！今次即將上映的《少女與戰車 最終章 4D ～第1話+第2話～》將4DX的效果發揮得更淋漓盡致，戰車前進的震動頻率會根據戰車種類而有所不同，並利用風、水、煙、閃光、空氣、氣流等效果重現炮彈發射的風壓，以及爆炸的衝擊與火藥味，務求提升觀眾的代入感，彷如置身戰場之中！

是次劇場版的時間線設定在《少女與戰車 劇場版》後，戰車道隊成功擊敗大學生選拔隊脫離廢校危機後，大洗女子學園迎來的平穩日子因河嶋桃的留級危機（？）打斷。為了讓小桃可以戰車道作為一技之長，順利通過入學考試升上大學，戰車道隊將參與冬天的激戰「無限軌道杯」，目標是由小桃帶領戰車道隊站上頂點！《少女與戰車 最終章》將分成六個章節，即將在香港上映的第一及第二章將交代戰車道隊參戰原因，以及著墨於與BC自由學園及知波單學園的首兩場激戰。到底戰車道隊將有甚麼戰術，又能否順利晉級？

故事大綱

從賭上校園存亡的對戰中撃敗大學生選拔隊後，大洗女子學園戰車道部的成員們終於迎來了平穩的冬日。但隨著三年生的畢業、學生會改選、新執行部開始運轉等事情，平和的大洗女子學園亦逐漸沸騰起來。

而為了可順利通過AO入試升讀大學，小桃作為隊長帶領大洗戰車道部參與冬季大會「無限軌道杯」，卻沒料到面對首戰對手‧BC自由學園便已迎來苦戰！

難道美穗等人和小桃的未來到此為止了嗎？勝利將降臨哪一方？

角色簡介：