久米田康志《隱瞞之事》動畫版2020首播　充滿愛與歡笑的家庭喜劇

久米田康治所繪製的漫畫《隱瞞之事》先前宣布動畫化消息，目前已決定定檔2020年4月播出，第一彈主視覺和概念PV昨（6日）一併公開，聲演漫畫家後藤可久士的是聲優神谷浩史、獨生女兒後藤姬則由高橋李依聲演。

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《隱瞞之事》是久米田康志目前於月刊Magazine連載中的漫畫，描述一個作品中常有下流梗的漫畫家後藤可久士，對小學四年級的獨生女後藤姬總是極力隱瞞自己的工作內容，是一部充滿愛與歡笑有時候又有點感動的家庭喜劇。

本次公開的主視覺海報中便畫出可久士與姬兩人站在沙灘上相望，遠景則呈現親子間的回憶還有想要隱瞞的事情，為本作的故事展開畫出了重點。

概念 PV 中則用溫暖又充滿感情的畫風和運鏡描繪了介入父女之間的「隱瞞之事」，以高橋李依輕柔卻帶有一絲質問意味的旁白作襯托，也明白點出瞞著女兒的事情就是爸爸的畫畫工作。來年四月即將可以看到這部溫暖的家庭喜劇，台版漫畫由東立出版社代理，目前出到第五集。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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