中美合作動畫《哪吒與變形金剛》畫面公開！機械哪吒造型嚇人？

苦等兩年，央視和美國孩之寶合作的動畫《哪吒與變形金剛》（變形金剛：哪吒／NEZHA：TRANSFORMERS）終於都推出了首個預告，作為中國內地人氣角色（神話人物）「哪吒」，不少中國網民都期望這套中美合作動畫己久，而預告帶給觀眾的「驚喜」也認真不少。

哪吒變機械人？

《哪吒與變形金剛》的合作在 2017 年公開時，大家仍不知這兩個「大纜都扯唔埋」的作品應如何結合在一起，近日中央電視台（CCTV）就給出比「溝埋做瀨尿牛丸」更衝擊的答案，直接把哪吒也做成變形金剛就行了。

《哪吒與變形金剛》由央視和孩之寶合作推出（官方圖片）

動畫中的哪吒可以變成機械人......（官方圖片）

預告一開始仍很正常，見到哪吒揮舞著混天綾、乾坤圈、火尖槍，再腳踏風火輪出埸，外表也如中國福娃似的沒太大問題。然後輪到美國代表變形金剛，柯柏文、大黃蜂和麥加登等博派狂派出埸，央視可能有感哪吒的法寶和三昧真火難以與變形金剛抗衡，竟想到把哪吒也變成「金剛」，來一埸中國背景的機械人大戰。

哪吒用上不知從那裡得到的力量（火種／宇宙魔方？）變成機械人後，外形也保留了不少個人特色，光是頭上的髮髻大家都應該認到他就是「變形哪吒」了吧。「變形哪吒」當然也和柯柏文、麥加登一樣，可以一個筋斗再變成交通工具，而「變形哪吒」將可變成國產紅色跑車，戰勝邪惡一方。（車胎是風火輪x2嗎？）

左邊就是「變形哪吒」化身的國產紅色跑車（預告截圖）

哪吒變身過程：

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變形金剛終會封神？

雖然央視並未公開《哪吒與變形金剛》的故事內容，不過從預告中也能推測一二。動畫背景出現中國景色，如萬里長城，而除了哪吒外，亦能見到其他中國風的角色變成機械人，估計故事主軸會圍繞中國神魔小說《封神演義》。狂派和紂王﹑龍王三太子﹑石磯娘娘合作，與哪吒﹑博派展開機械人﹑神﹑妖之戰。（這只是筆者估計的內容發展，可能到時央視的驚喜更大。）

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摧毀童年系列

坦白說，筆者目前仍未接受到《哪吒與變形金剛》中的「變形哪吒」，而心目中的哪吒形象也只有兩個：（一）陳浩民；（二）藤崎龍《封神演義》漫畫中的哪吒。同樣是機械哪吒，《封神演義》漫畫中的哪吒合情理很多，在他旁邊出現變形金剛也沒這麼突兀。算了......《哪吒與變形金剛》這麼有創意的合作還是交給央視處理吧，筆者非常期待觀看這套動畫。