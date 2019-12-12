PS4《Bayonetta＆Vanquish》白金名作十周年　4K 60fps畫質同梱版

Sega Games 宣布，預定於 2020 年春天在 PS4 主機上推出一款合輯遊戲《Bayonetta＆Vanquish》（魔兵驚天錄＆完全征服），預定將支援繁體中文／簡體中文字幕與英文／日文語音。另外，本作歐美版本則是預定將於 2020 年 2 月 18 日推出（歐美版將不對應中文字幕）。

本作為官方慶祝旗下 PlatinumGames 白金工作室所開發，於 2010 年推出，讓玩家們化身為魔女，使用各種拷問技與雙槍等武器對抗各式各樣天使大軍的人氣動作遊戲《Bayonetta 魔兵驚天錄》，以及同樣於 2010 年推出，以近未來世界作為舞台，並由曾開發《惡魔獵人》、《惡靈古堡》系列的三上真司與稻葉敦志合作製作的第三人稱視點動作射擊《Vanquish 完全征服》兩款遊戲 10 周年紀念而推出的移植同梱版本。

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在這次的移植同梱版中，除了將會把這兩款遊戲打包同梱之外，在畫面解析等各方面，也都將會配合 PS4 主機的規格大幅加強（將對應 4K／60fps），讓玩家們體驗享受更加流暢的動作與特效演出。另外，本次也針對這兩款 PS4 版加入了新的要素，《Bayonetta 魔兵驚天錄》還將會對應日文語音，同時《Vanquish 完全征服》則會把過去須付費才能下載取得的三種特殊武器直接收錄同梱，喜歡這兩款遊戲的玩家們，可別錯過這次同梱收藏的機會！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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