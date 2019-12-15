《狂野時速》電影遊戲明年5月上架 雲迪素驚喜現身揭露預告

台灣萬代南夢宮娛樂今日宣布，以令人腎上腺素激增的《狂野時速（玩命關頭）》宇宙為背景，著重在團隊合作與車輛劫掠的動作遊戲─PS4／Xbox One／PC《 Fast & Furious Crossroads》繁體中文版預定於2020年5月與玩家見面。

在2019 遊戲大獎（The Game Awards）中，《狂野時速》演員雲迪素與米雪．露芝姬絲共同登台揭露了《 Fast & Furious Crossroads》的首支宣傳影片。

（Gamebase授權使用）

延伸《狂野時速》電影系列元素的全新身歷其境體驗

《 Fast & Furious Crossroads》的故事模式擴展了《狂野時速》宇宙——由雲迪素、米雪．露芝姬絲以及泰列斯．吉遜重現Dom、Letty以及羅曼等角色，還有明星級陣容的全新成員：索妮瓜．馬丁葛林以及艾夏．凱特．狄倫。

玩家將從異國風情的街頭遊走到充滿跨國間諜活動的黑暗世界，不但要一邊征服新興的威脅，還要一邊飛車追逐並施展狂飆特技。寫實的故事劇情，充滿英雄、工具、車輛，以及緊湊不間斷的電影動作場景，《玩命關頭 十字路口》的單人遊戲故事模式和即將揭曉的多人遊戲模式，皆會帶來令人血壓狂飆的遊戲體驗。

+ 2

「身為這個電影系列的頭號粉絲，我們很榮幸能讓《玩命關頭》帶著全新的故事、導入新的成員、連結他們心愛的角色、重現經典的震撼場景，進而將版圖擴展到電玩世界。」Slightly Mad Studios 的首席創意總監 Andy Tudor 說道。「伴隨著為粉絲們加入的彩蛋以及緊張的多人遊戲體驗，《玩命關頭 十字路口》絕對會是一場讓玩家躍躍欲試的刺激衝撞之旅。」

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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