《Rune 2》開發團隊解散棄Game餘波未了　發行商索償一億美元

由 Human Head Studios 所打造的《Rune 2》在近期可是成了熱門話題之一，該款作品在 2019 年 5 月宣布加入 Epic Games Store（EGS） 的 PC 獨佔行列便引起了不少爭議，而遊戲在 11 月正式推出短短一天的時間，該開發團隊也在未提前告知合作發行商 Ragnarok Game 的狀況下直接宣布解散。

不過，Human Head Studios 雖然宣布解散，但其全數成員也都轉至 Bethesda 之下，組成了名為 Roundhouse Studios 的團隊並開始參與 Bethesda 的部分未公開作品的開發計劃。這對前 Human Head Studios 成員來說是件好事，但對於購買《Rune 2》的玩家來說就不是什麼好消息了。

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《Rune 2》當前的表現可說是差強人意，而 Human Head Studios 的解散更是讓許多購買該作的玩家擔憂遊戲才剛推出就直接入土歸西。雖然《Rune 2》的發行商 Ragnarok Game 向玩家保證遊戲會持續的獲得改良修正和內容更新，但根據近期的發展來看，這似乎也會是一大挑戰。

即便在當初簽訂的契約已確立 Ragnarok Game 將擁有這些關鍵物件的所有權，但 Human Head Studios 依然多次拒絕提供（《Rune 2》官方討論版擷圖）

若要著手修改遊戲和推出更新，Ragnarok Game 勢必得取得遊戲的原始碼以及各項相關素材，但根據上方他們在近期於《Rune 2》官方討論版發佈的聲明來看，即便在當初簽訂的契約已確立 Ragnarok Game 將擁有這些關鍵物件的所有權，但 Human Head Studios 依然多次拒絕提供，且還持續在未經 Ragnarok Game 許可的狀況下修改遊戲原始碼，並嘗試上架另一個版本的《Rune 2》至 EGS 上販售。

Ragnarok Game 表示已嘗試過許多方式與 Human Head Studios 索取遊戲原始碼，但在對方多次的拒絕後，Ragnarok Game 還是選擇訴諸法律途徑，要求歸還 Ragnarok Game 所該擁有的《Rune 2》資產，並求償一億美元的賠償金，而不管是 Human Head Studios 還是 Bethesda，當前都還未對此次的事件發出相關聲明。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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