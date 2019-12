《STAND BY ME多啦A夢2》延續感動　取材經典篇章大雄嫲嫲的回憶

《多啦A夢》自漫畫連載開始到明(2020)年將迎來 50 週年紀念,以 3DCG 所製作的動畫電影《STAND BY ME 多啦A夢》將在這值得紀念的一年推出第二集。核心製作群承繼第一部,劇本及導演由山崎貴擔任,八木龍一也擔任共同導演。本次將以原作漫畫第四集的經典篇章「奶奶的回憶」為底,描述接續前作《STAND BY ME 多啦A夢》之後所發生的故事。