《STAND BY ME多啦A夢2》延續感動　取材經典篇章大雄嫲嫲的回憶

《多啦A夢》自漫畫連載開始到明（2020）年將迎來 50 週年紀念，以 3DCG 所製作的動畫電影《STAND BY ME 多啦A夢》將在這值得紀念的一年推出第二集。核心製作群承繼第一部，劇本及導演由山崎貴擔任，八木龍一也擔任共同導演。本次將以原作漫畫第四集的經典篇章「奶奶的回憶」為底，描述接續前作《STAND BY ME 多啦A夢》之後所發生的故事。

《STAND BY ME 多啦A夢》是為紀念原作者藤子‧Ｆ‧不二雄的誕生 80 週年而在 2014 年上映的電影動畫作品，不僅是系列作品的首部 3DCG 動畫電影，也讓觀眾非常容易的就踏進作品世界觀，並且獲得許多感人的好評而造成話題，在當時日本的票房收入就有 83.8 億日圓，全世界票房收入則超過 100 億日圓。

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《STAND BY ME 多啦A夢 2》則將以前作無法放進去的遺珠之憾‧經典篇章「奶奶（嫲嫲）的回憶」為劇本基礎，再加上原創要素重新構築。故事從大雄與多啦A夢的某個日常的一天開始，在看到幼稚園時，由過世的奶奶修補過的熊布偶之後，大雄想起了與奶奶共渡的日子不禁潸然淚下，於是決定乘坐時光機回到他三歲的時候。但就在大雄躲躲藏藏之間不小心被奶奶發現了，奶奶在了解狀況後對大雄說「真想看一眼大雄的新娘子長什麼樣子呢」，為了達成奶奶的願望，就這樣展開了以過去、現在、未來為舞台的大冒險。本作將於 2020 年 8 月 7 日在日上映。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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