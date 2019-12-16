【PS4】《Minecraft新手收藏》數碼版上市　實體版2020年1月面世

SIET 13日宣布，PS4遊戲《Minecraft新手收藏》數位版已於2019年12月13日上市，實體光碟版本將於2020年1月16日上市。光碟版本建議售價與數位版售價皆為約港幣$254。

《Minecraft新手收藏》數位版（gamebase授權使用）

即日起為持有PS4遊戲《Minecraft：PlayStation 4 Edition》的玩家發布Bedrock版。數位版（由Mojang AB 發行）自12月13日起於PlayStation Store開放購買。

《Minecraft新手收藏》（數位版/實體版）內含： －700枚PS4™代幣 －Minecraft 外觀套件1 －希臘神話混搭套件 －Minecraft 城市質地包 －LittleBigPlanet 混搭

《Minecraft》是一款關於放置積木並進行冒險的遊戲。在「創作」模式下使用無限的資源來構建您可以想像的任何東西，或者在「生存」模式中進行大探險，穿越神秘的土地並進入自己無限世界的深處。您會選擇躲避怪物或是打造工具、盔甲和武器進行反擊？現在不用獨自面對囉！在分割畫面多人遊玩或在線上與朋友共同體驗冒險經歷！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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