《Minecraft》「Village & Pillage」更新後BUG大爆發

微軟在近期實裝了《Minecraft》JAVA 版最新版本 1.14「Village & Pillage村莊與掠奪」後，為玩家新增了「Pillager」與「Ravager」等多種敵對生物，也帶來了不少新的村民職業，嘗試為玩家帶來更加多樣的體驗。

這次的更新確實是帶來了不少話題，只不過並不是官方所預期的正常體驗。該項更新上線後便有不少玩家回報 AI 村民的行為舉止出現異常，不少《Minecraft》玩家發現自身於遊戲內的住處被村民入侵強佔，霸占床位、直接行房快速增殖等脫序行為不斷出現。

而根據玩家回報的狀況，即便是裝了機關鐵門的住所也出現了村民入侵住宅的事故，也出現了商人 NPC 不斷高速來回奔跑導致玩家無法與其進行交易的事件。本次的更新主要是針對 AI 村民做了大量強化更新，就當前的狀況來看卻實是變「聰明」了不少，但官方再不盡快修正的話，玩家恐怕最終都會變成無家可睡的流浪人了（？）。

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