Minecraft神團隊打造《Cyberpunk 2077》都市　矚目場景聖誕登場

雖然《電馭叛客2077》（Cyberpunk 2077）還未正式推出，但隨著 CD Projekt RED 不斷釋出的相關資訊後，該款未上市的遊戲也開始成為玩家的焦點之一，也出現不少狂人玩家將其作為創作主題，帶來了不少相當有趣的 Cyberpunk 風格作品，而近期最為熱門的例子便是底下的《Minecraft》「Cyberpunk Project」。

下方的縮時攝影作品為玩家 Elysium Fire 所製作，而其所拍攝的便是 28 位玩家合力打造的《Minecraft》「Cyberpunk Project」，該項計畫便是受到《電馭叛客2077》所啟發，依照遊戲中的「夜城（Night City）」設計做為靈感來源，打造出一個他們合力想像出的 Cyberpunk 都市。

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相信不少玩家看了之後，除了感受到震撼外也想必被勾起了想要前往探險的慾望吧？雖然該張地圖當前還未釋出供玩家下載，但根據影片的補充資訊，該張地圖已確立會在 12 月 25 號正式推出供玩家下載體驗，有興趣的玩家可關注 Elysium Fire 來追蹤地圖的推出進度。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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