《無雙OROCHI蛇魔3 Ultimate》發售　又有新角色、新劇情、新模式

光榮特庫摩（Koei Tecmo）戰術動作遊戲《無雙 OROCHI 蛇魔》系列最新作《無雙 OROCHI 蛇魔3 Ultimate》PS4／Nintendo Switch 版於 12 月 19 日正式發售。Steam 版 Coming Soon 頁面已經公開，預計 2020 年 2 月 14 日開放下載。

本日同時發布第 1 彈免費更新，下載後可獲得「蓋婭」的聖誕服裝及追加數個功能，聖誕服裝只要套用更新後，就可以在遊戲內取得。

《無雙 OROCHI 蛇魔3 Ultimate》除了可以玩到 2018 年 9 月 27 日發售的《無雙 OROCHI 蛇魔3》所有內容以外，還新增了《無雙 OROCHI 蛇魔3》中未曾提及、揭露世界真相的全新故事，以及多名角色在幕後活躍的故事，玩家將可以更深度體驗《無雙 OROCHI 蛇魔3》的世界。包含新登場的角色，共計多達 177 名可遊玩的角色會於本作登場，並追加究極的耐玩要素「無盡模式」。

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在《無雙 OROCHI 蛇魔3》中大獲好評的「神器」所施展的神術動作也大幅進化，開放自由替換「神器」。 《無雙 OROCHI 蛇魔3 Ultimate》可稱為「無雙」系列的究極版，不管是系列作品的粉絲，還是未曾玩過的新手都可以盡情暢遊本作。

此外致中文玩家生放送也將於 12 月 20 日 20：00 播出，特別邀請到聲優早見沙織（飾演蓋婭）、下野紘（飾演珀耳修斯）以及《無雙 OROCHI 蛇魔3 Ultimate》的製作人庄知彥一同演出。除了介紹本作的魅力之外，還準備了聲優對談、遊戲試玩、玩家提問等豐富內容，觀看生放送的玩家更有機會獲得兩位聲優的親筆簽名板。

同時，為紀念《無雙 OROCHI 蛇魔3 Ultimate》發售，即日起至 2020 年 1 月 5 日將在 PS Store 上進行《無雙 OROCHI 蛇魔3》DLC 特惠活動。期間內季票與傳奇服裝包等 DLC 將全部 5 折優惠。《無雙 OROCHI 蛇魔3》的 DLC 同樣可以在《無雙 OROCHI 蛇魔3 Ultimate》中使用，機會難得敬請把握。

隨著遊戲上市，第 1 彈免費更新內容包含「蓋婭」聖誕服裝開放下載，追加其他功能（擴增可持有的累積經驗值最大值、可以一次買多個屬性零件、挑戰模式「破壞」開始時無雙量表及神術量表為 MAX），更多遊戲內容請致官方網站查詢。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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