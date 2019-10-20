《無雙蛇魔3 Ultimate》二郎神楊戩落閘放狗　嘯天犬大隻過定春

《無雙蛇魔3 Ultimate》（無雙Orochi 3 Ultimate）可用角色達170個以上，新公開有二郎神楊戩，最特別是可召喚《銀魂》定春那麼巨型的「哮天神犬」攻擊敵人。而蓋婭、黑帝斯兩位新角，亦有更多戰鬥圖片公開。

楊戩（CV：松原大典）

二郎神楊戩在中港劇集中多位「三眼仔」天神天將look，但《無雙蛇魔3 Ultimate》版（無雙Orochi 3 Ultimate）就走斯文道士／軍師風格，使用武器是三叉大刀「三尖兩刃刀」，除可使用水系攻擊。值得留意是楊戩的神器是一頭可以自由放大縮細的「嘯天犬」（所以可安裝在其他角色身上使用），其種類則應該是北京狗，白色長毛，有點像漫畫《封神演義》內的造型。

楊戩跟嘯天犬造型或多或少有參考《封神演義》漫畫吧。

出二郎神都不參考我馬德鐘！扣你50分！

人來！落閘、放狗！（koei tecmo 影片截圖）

蓋婭（CV：早見沙織）

公開有一段時間的女角蓋婭，是希臘神話中，孕育出眾神的大地之母，招式方面，她可以坐在「百臂巨人」浮在半空的巨拳上，以舞蹈指揮手手攻擊敵人，出大招時似足《鐵甲萬能俠》「100y連發Rocket Punch」般壯觀！

黑帝斯（CV：関智一）

冥府之神可自由自在召喚無數以長柄鐮刀戰鬥，清兵仔都有很多種方法，當中又夾雜一些拳腳攻擊，甚至有「拉打kick」大招，好有型。

新玩法「Ultimate mode 無盡模式」

另外，《無雙 OROCHI 蛇魔 3 Ultimate》亦透露了更多遊戲內容情報，今集故事會新角色「蓋婭」為主。而除了本篇，另外還有「Ultimate mode 無盡模式」，即是揀 3 名角色編成隊伍完成各種指定要求挑戰，刷寶升等鍊金。此外，《Ulitmate》一改各角色「神器」固定的設定，將可自由替換，砌出你喜歡的專屬最強組合，而各種介面UI亦有updated，更加好用易明。

組織3人小隊挑戰「Ultimate mode 無盡模式」。