PS Awards 25周年紀念大獎　FF7、MGS、無雙2、MH2G全部公認神作

2019 年 12 月 3 日為初代 PlayStation 誕生 25 週年，每年均會舉辦的 PlayStation Awards 也來到了第 25 屆，除了以往的金賞與白金賞以外，更追加了 25 週年紀念玩家最愛大賞與 25 週年特別大賞，在眾多的遊戲當中獲得 25 週年特別大賞殊榮的作品包括《Final Fantasy VII》、《Metal Gear Solid》等 8 款經典遊戲。

（PlayStation Awards 2019直播擷圖）

▼▼▼「PlayStation Awards 2019」得獎遊戲名單▼▼▼

獨立遊戲大獎

在 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日期間發售，於亞洲及日本銷量最高並為擴大遊戲陣容提供最大貢獻的 5 款獨立遊戲／下載版遊戲：

PlayStation VR 大獎

在 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日期間發售，於亞洲及日本銷量最高並為 PlayStation VR 的推廣帶來最大貢獻的三款 PlayStation VR 遊戲：

PlayStation Network 大獎

在 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日期間，於亞洲以及日本的 PlayStation Network 銷量最高的 3 款遊戲：

金賞

在 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日期間，於亞洲以及日本累積出貨量及下載量合計超過 50 萬片的遊戲：

+ 5 + 4 + 3

白金賞

在 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日期間，於亞洲以及日本累積出貨量及下載量合計超過 100 萬片的遊戲：

PlayStation 25 周年紀念 玩家最愛大獎

在過去 24 屆 PS 大賞中獲獎，並於玩家投票中獲最高票數的 7 款遊戲：

+ 3 + 2

PlayStation 25周年紀念 特別大賞

紀念 PlayStation 發售 25 週年以來眾多遊戲當中具有特別貢獻意義的 8 部作品：

+ 4 + 3 + 2

為慶祝「PS 大賞 2019」中獲獎的遊戲，PS Store 將於 12 月 6 日起舉辦「PlayStation Awards 2019」年度優惠活動，各款歷屆獲獎遊戲及其他相關產品之優惠，請參看活動專頁（12 月 6 日公開），切勿錯過這個購買 PS 大賞獲獎遊戲及其他優秀作品的好機會。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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