《Final Fantasy》系列大投票開始！即刻投選心水作品、角色吧

日本 NHK 旗下衛星電視頻道「NHK BS Premium」在今（20）日決定舉辦《Final Fantasy》全系列的大投票活動，預計於 2020 年 2 月 29 日的特別節目「全《FF》系列大投票」（全ファイナルファンタジー大投票）當中公開最終投票結果，自即日起到 2020 年 2 月 11 日為止開放網路投票。

▼▼▼原來FF有咁多作品......▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

自 1987 年 Square 推出《Final Fantasy》以來歷經 32 年，受到廣大玩家支持與喜愛陸續推出許多續作以及衍生作品，系列作在全世界的累計銷售數量突破 1.49 億份，更在 2017 年獲得金式世界紀錄認證「款數最多的角色扮演遊戲系列」，本次投票將包含 57 款系列作品、3300 名角色、BOSS&召喚獸 4400 名與音樂 2900 首，分成作品部門、角色部門、BOSS&召喚獸部門與音樂部門共四個項目進行投票。

▼▼▼其他三大範疇：角色、BOSS/召喚獸、音樂太多選擇......▼▼▼

此外「NHK BS Premium」於 2020 年 1 月 27 日所播出的特別節目「歷史秘話：《Final Fantasy》」（歴史秘話 ファイナルファンタジーヒストリア）當中回顧 32 年的經典畫面與公開部分投票結果，最後投票結果在 2020 年 2 月 29 日公布，各位玩家快來為支持的《FF》作品與角色們投下寶貴的一票吧！

全《Final Fantasy》系列大投票網站

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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