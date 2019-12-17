《FF7 Remake》Tifa、Sephiroth新圖公開　重製版將加入新章節

日本 Square Enix 預計在 2020 年 3 月 3 日在 PS4 主機上推出的《Final Fantasy VII Remake》，官方除公開本作兩大角色「蒂法（Tifa）／賽菲羅斯（Sephiroth）」角色主視覺讓玩家們欣賞之外，還有登場的神羅公司主要成員人物等最新相關情報讓玩家們確認。

「蒂法（Tifa）／賽菲羅斯（Sephiroth）」角色主視覺圖：

登場人物

「艾莉絲」戰鬥介紹

在本作中，每個夥伴都有不同的戰鬥風格與特徵，如艾莉絲「□」鈕的普通攻擊，或使用遠距離的魔法攻擊，玩家們可以透過「□」鈕的連打或長壓，來連續施放攻擊，而且連續施放攻擊時鎖定目標將會增加變更為複數，還可以藉此來發動廣範圍攻擊，讓戰鬥變得對我方更加有利。

而玩家們在戰鬥中按「△」鈕，就可以發動艾莉絲的固有技能「Tempest 風暴」（テンペスト），長壓集氣後還能增加這招的威力，一旦累積到最大狀態放出擊中敵人後，還將可以引發強力的連續爆炸，可說是非常好用的招式！

另外艾莉絲在遊戲中，還擁有可以吸收敵人 MP 來幫自己回魔的「Aspirate 吸魔」（アスピル），以及除了可以將彈藥系攻擊彈開，讓敵人無法靠近外，還能對接觸到盾牌的敵人造成傷害的魔法護盾「光之盾」（光の盾）等招式，也都讓艾莉絲的應用性更加提升，勢必將成為玩家們冒險時的主力之一。

新追加章節

在這次遊戲中，除了將原作舞台米德加都市內部構造重新設計外，為了深入挖掘世界觀與角色的各自魅力，讓玩家們對本作故事劇情有更深入的了解，還追加了許多新的章節劇情，其中也包括居民的生活描述等內容，都勢必將帶給玩家們不同以往的全新體驗與冒險樂趣！

召喚獸「濕婆」（シヴァ／Shiva）

在本作中，玩家們只要裝備召喚魔晶石，並在戰鬥中累積召喚量表，就可以叫出召喚獸出來參與戰鬥。雖然召喚獸會自動進行戰鬥，但玩家們可以透過 ATB 行動量表的消費，來命令召喚獸施展各種特殊的技能指令，而且召喚獸在行動結束回歸時，還會施放強力的必殺技，也將是玩家們在戰鬥中逆轉戰局的重要關鍵之一！

而這次官方所公開的召喚獸「濕婆」，則是冰屬性的高貴冰之女王，會以冷漠的視線注視著敵人，並對我方送出充滿慈愛的微笑。在戰鬥中，她將會以優雅的舞蹈身影操縱華麗的冰寒凍氣，在瞬間將敵人凍成冰塊粉碎殆盡！

《FFVII Remake》世界觀「神羅大廈」（神羅ビル）

神羅公司的本部，是位於米德加都市中心，高達 70 層以上的超高大樓，也是神羅的中心。在高階樓層上，除了有神羅主席所統籌的辦公室外，還有記載神羅歷史的紀錄樓層，以及可以體驗最新技術的視覺樓層等等，而要往高樓層移動，就必須利用電梯與逃生樓梯才行。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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