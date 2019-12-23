2019年五大中國遊戲事件簿：小氣！抄襲！打壓！被消失？

2019年即將完結，中國作為近年積極在遊戲市場大展拳腳的大國，遊戲發布和相關新聞也很多，而且特別容易引起全國以至全球哄動，蜚聲國際。來到年尾讓我們一起回顧這一年在中國遊戲市場上發生過哪些大事，好讓機迷一同見證國產遊戲業的急速蓬勃發展……看著這幾宗新聞，連筆者也感到溫暖一下子傳遞到全身。 （文：永高／編：胡劍威）

事件一．2019年2月《還願》現「小熊維尼」「白癡」下架

因開發《返校》而爆紅的台灣遊戲廠商赤燭，在2019年2月推出全新第一身視角恐怖解謎遊戲《還願》，卻被細心玩家發現遊戲背景其中一幅牆上的一道符寫上「習近平小熊維尼」的篆體印章，符旁寫著臺語諧音「你嘛八七」（「你媽白癡」），非常敏感的中國人得悉後怒不可遏，認為這是「侮辱國家領導人」、「侮辱中國公民」的台獨遊戲，最後在Steam下架，赤燭公開道歉，遊戲至今依然未能重新上架。《還願》英文譯名為「Devotion」，有奉獻、祈禱與忠誠的意思。奉獻、祈禱與忠誠的對象到底是黨是國家是民主自由還是個人意志，跟一個人的個人修養與文化教育有關，要一笑置之還是上綱上線是個人選擇，背後表現出的民族特徵與氣度卻不言而喻。

台灣遊戲《還願》被發現遊戲背景其中隱含另類訊息，非常敏感的中國人得悉後怒不可遏。

事件二．2019年8月《原神》抄襲《薩爾達傳說：曠野之息》

「煉金術」抄襲二字跟中國一直結下不解之緣，像由中國遊戲公司「米哈遊」推出的新作《原神》，由於跟任天堂《薩爾達傳說：曠野之息》非常相似之處，有玩家便看不過眼，在8月於上海舉行的「ChinaJoy 2019」上怒砸PS4以表達不滿和抗議。事實上《原神》不止遊戲作畫和風格相似，就連遊戲系統和角色設定也非常相似，基本上有玩過《曠野之息》的朋友一眼就可以看出來。然而儘管有很多人提出質疑、表達不滿甚至抗議，米哈遊卻一直沒有回應，而且對於版權一向緊張的任天堂也沒有對《原神》提出任何訴訟，有損任天堂「最強法務部」的形象之餘，可能也在擔心會不會反過來「原告變被告」給對方告抄襲，畢竟這些案屢見不鮮，而《原神》有個「原」字……想到這裡也不得不慨歎一聲：厲害了！我的原創大國。

任天堂沒有對《原神》提出任何訴訟，有損任天堂「最強法務部」的形象，可能也在擔心會不會反過來《原神》控告曠野之息》抄襲……

事件三．2019年10月暴雪打壓香港電競選手blitzchung

今年10月，香港電競選手blitzchung在《爐石戰記》亞太區大師職業賽中勝出，之後接受訪問時因戴上防毒面罩以及說出「光復香港，時代革命」支持香港人的口號，引起中國網民憤青強烈不滿，之後訪問被逼下架，大會更取消他的賽事資格及獎金並禁賽一年。不過事件並未就此平息，反而引發了全球玩家關注，認為暴雪歸邊中國，發起杯葛暴雪行動「Boycott Blizzard」，事後Blizzard態度軟化，總裁J Allen Brack向玩家道歉，願意歸還所有獎金，並將禁賽期縮短至半年，不過大家依然未收貨，認為減刑是失敗的公關，繼續堅持「Boycott Blizzard」，雖然少作氣氛緩和但未見平息，預計暴雪在2020年有新作推出或遊戲活動依然會被狙擊。

blitzchung在《爐石戰記》亞太區大師職業賽中勝出，之後接受訪問時因戴上防毒面罩支持香港人。

事件四．2019年12月哈爾濱監督PlayStation MV抄盡全世界

上述提到《原神》抄襲《薩爾達傳說：曠野之息》，不過更嚴重的要數PlayStation Japan曾推出的一條形象廣告MV「夢の中へ」Winter Mix，MV由來自中國哈爾濱的Kevin Bao擔任監督，更在世界各地的PlayStation官方網絡平台推出，不過很快便被爆抄襲。第一個率先舉報的是動畫師Oleg Kositsyn，而且更是直接在PlayStation Japan官方Twitter申冤，之後陸續有其他動畫師留言稱遭到剽竊，就連GAINAX與Production I.G製作的原創動畫《FLCL》也遭殃。PlayStation在一天之內已將MV下架，導演Kevin Bao已關閉個人Instagram、Vimeo跟Tumblr平台帳號，自動消失。因為事件很快被SONY處理，也沒有在網上帶來熱烈討論，不過若要比較牽連範圍及對整個品牌帶來的影響，PlayStation MV抄襲事件其實比《原神》更嚴重。（點圖放大）

事件五．2019年12月德國球星奧斯爾在《Winning》「被消失」

早前NBA火箭隊總經理Daryl Morey支持香港示威者言論搞到滿城風雨，結果在中國人「鬧照鬧睇LBJ照睇照歡呼」的恆常性「身體很誠實」情況下圓滿落幕。原來同樣的事也發生在足球圈，而且更延伸至遊戲界。效力阿仙奴非常靚仔深受女性歡迎的「土耳其裔德國球星」奧斯爾（Mesut Ozil），12月中因為在其Twitter和Instagram上發布支持新疆言論，以及貼上被中國視為疆獨的「東突厥斯坦國旗」星月藍旗，挑動了敏感的民族情緒，全力「嬲嬲豬」！結果中央電視台抽起本來播放的阿仙奴對曼聯賽事不特止，遠將Konami旗下由網易營運中國服務的《實況足球》（eFootball PES又稱Winning）、《實況：王者集結》（PES Card Collection）、《實況俱樂部》（PES CLUB MANAGER）中奧斯爾的角色以及卡牌抽起，一代球星在中國足球遊戲中從此被消失。官方解釋他的言論「傷害中國球迷感情，違背愛與和平體育精神」，中國外交部發言人耿爽稱：「他被假新聞蒙蔽雙眼！」更誠邀奧斯爾前往新疆走一趟，不過有網民笑指到時可能不止奧斯爾在遊戲中被消失，而是整個人消失……