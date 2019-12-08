天宮櫻／真宮寺櫻新舊交替　《櫻大戰》系列七大經典回顧

SEGA即將推出的《新櫻花大戰》，令不少從90年代已迷上《櫻大戰》真宮寺櫻、神崎堇、李紅蘭等女角的老玩家好不雀躍。到底這個於1996年開始一共推出過多款正統續作、還有動畫、舞台劇，甚至成為第一代將聲優明星化的作品，何來如此巨大的吸引力？

廣井王子結合三大元素

舊時打機就是打機，睇動畫就是睇動畫，兩者可能都是同一群受眾但沒有太大交雜。《櫻大戰》其中一個偉大之處，在於令人在遊戲過程中可以看到比卡通更優質的動畫，而幕後功臣正是遊戲製作總監廣井王子。曾經製作過《天外魔境》的他，締造在遊戲中以動畫說故事的先河，而且更特別著重音樂元素（先是阪本龍一再來久石讓），不過當時基於PC ENGINE機能所限未算做到一炮而紅。直至1990年他在看過《上海狂想曲》後被舞臺表演震攝，於是以三年時間製作出具備「戰略角色扮演、戀愛模擬與視覺小說」三大元素於一身的《櫻大戰》。遊戲於1996年9月27日於SEGA Saturn推出後廣受歡迎，瞬間被搶購一空，最終遊戲總銷量達36萬套，於日本歷年家用機遊戲銷量排行榜中高居第13位，以及《Fami通》「最佳遊戲前100名」排名第9位。

《櫻大戰》遊戲故事設定在日本最浪漫的年代，不管蒸汽火車、地下鐵路、馬車、人力車等都充斥濃厚浪漫氛圍。

大正年代的魔幻寫實

《櫻大戰》故事設定在日本明治以後的大正年代（遊戲化名為「太正時代」），大正就是昭和之前，是日本最浪漫的年代，不管男女生服裝飾物、蒸汽火車、地下鐵路、馬車、人力車等都充斥濃厚時代氛圍。根據維基所說，《櫻大戰》就是將「日本特有的寶塚歌劇文化，建構了遊戲的基本劇情及角色對話內容」，寶塚歌舞劇團於1914年成立，是一隊全部由未婚女性組成的歌舞劇團，在日本廣受歡迎，而這種文化正是大正年代不可缺的一塊瑰寶。在如此浪漫的背景下一邊進行人魔對戰，一邊跟女隊員產生情愫，確實令玩家很易投入故事之中。

廣井王子締造在遊戲中以動畫說故事的先河，還把聲優帶到幕前。

藤島康介女性美態人設

遊戲中最吸引玩家的當然就是後宮遊戲重中之重－－女角。《櫻大戰》找來《幸運女神》、《皇家雙妹嘜》的藤島康介負責人物設計及插圖編繪，在他充滿女性美態的細膩筆觸下，《櫻大戰》系列誕生了不少令人一見鍾情的女角：個性高傲的神崎堇、沙俄貴族的立花瑪麗亞（有點像山治）、萌得令人接近犯罪的愛麗絲、特別獻給想征服男人婆的玩家的桐島康娜、以及當年玩起來特別有親切感具中國血統的李紅蘭，而天然呆久不久又會吃醋的女主角真宮寺櫻更在《Fami通》「最佳遊戲角色前100名」獲得第17名，可見玩家對其鍾愛程度。

遇刺故事情節印象深刻

除了設定充滿魔幻寫實氛圍、女主角千嬌百美，遊戲在故事上也非常用心。例如《櫻大戰》第一集的遇刺劇情正好反映當年日本政壇頻發的暗殺事件，那一幕劇情急轉直下，令玩家本來只想追女仔的心情都忽爾嚴肅起來，十分震撼；第二集的故事進一步將角色背景加深，從女主角櫻的真宫寺北辰一刀流，帶到她家族代代相傳封印魔物的「破邪血統」，到最後的Final Boss竟然就是被魔物操縱死去的父親，這些情節也讓玩家非常深刻。

努力國際化續作添新意

因為遊戲大受歡迎，SEGA想盡辦法推出續作，並努力加添新意，例如在第三集便將舞台搬到法國，女角們也變得國際化，如來自法國的庫莉西奴・布魯梅爾（グリシーヌ・ブルーメール）、羅馬尼亞的羅貝莉亞・卡爾里尼（ロベリア・カルリーニ）、來自越南的蔻庫莉可（コクリコ），都是令人難忘的角色；到了第五集將舞台移到美國，更出現最強之敵人織田信長，他的安土城更在紐約摩天大樓上，而且機械人光武可以飛天，將寫實魔幻元素發揮到極致。雖然男主角大神一郎的外甥大河新次郎不算討好，但女主角因為有雙重人格倒是為不少玩家帶來新鮮感，彷似要追求《西遊記》紫霞青霞一樣。

光武的外形好壞爭議不一，但卻是結合了大量切合遊戲細節的設計。

「光武」肥嘟嘟製造反差萌

《櫻大戰》近似《機戰》的戰棋式戰鬥系統深得玩家喜愛，少少的一個版圖可以充滿策略性，值得一提的是設計非常獨特的機體「光武」。「光武」是一款約三尺高的「單人駕駛對妖魔人形兵器」，採用蒸氣動力，能抵禦靈力攻擊，而且根據駕駛者有不同能力；在起初很多人也認為這個又肥大又笨重的垃圾桶外形並不討好，不過後來卻有人提出當女主角們騎乘在內時正好與機體的肥嘟嘟製造反差萌，而且蒸氣管設計也符合當年大正時代背景，愈看愈有味道。事實上遊戲的機體參考了很多歷史資料，例如帝國華擊團最終決戰兵器的「超無畏級空中戰艦三笠號」，其藍本正是來自日俄戰爭中的三笠艦。有了如此具歷料和仔細的設定，對於喜歡深入細節的玩家來說更是鍾愛有加。

後記：真宮寺櫻漸行漸遠

SEGA最新的《新櫻花大戰》將舊作推倒重來，除了主題音樂和機體造型以外幾乎全部也煥然一新，無甚刺激與戰略性的無雙式戰鬥、不擅畫女生的久保帶人人設、立體但生硬的面部表情……遊戲質素是好是壞要留在推出後再作判斷，只是當年的真宮寺櫻、神崎堇（新作以大媽身份登場）、李紅蘭都已經不復再，那個充滿無限創意與驚喜的90's美好打機世代，已離我們很遠……