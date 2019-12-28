《鬼滅之刃》聲優花江夏樹實況《返校》　恐怖Game玩到超搞笑？

聲優花江夏樹先前透露自己的遊戲實況頻道接下來要上傳的影片時程表，其中居然有《返校-Detention-》，而來賓則是請到班底小野賢章，今（26）公開第一集，由花江夏樹操作，小野賢章則擔任了評論的位置。畢竟之前小野曾與花江一同玩過兩三款恐怖遊戲，雖然兩個人都對此不太拿手，但對觀眾來說娛樂性倒是一流（笑）。

前面故事剛開始的探索時期，在白教官出場的時候還模仿了江口拓也的聲線幫白教官配音，編輯只能說不愧是專業聲優，把低音特徵學得太像以至於耳朵差點被騙！接著在花圃挖到照片的時候，兩人也開始猜測照片上的詩文所代表的意思。

▼▼▼即睇花江夏樹同小野賢章玩《返校》▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

急著回家所以很快就來到大禮堂，這裡也是跟學姊初次碰面的場景。不過兩個臭男生又想要把恐怖遊戲的氣氛活絡起來，結果開始討論起思春期青少年的不安好心了！

+ 3 + 2

結果出禮堂後要一路走到校門口的路途上就變成「聲優小劇場‧剛志武子約會篇」，話題很微妙的就來到了約去看《復仇者聯盟》，武子（？）一直說自己其實不知道任何英雄卻喊出蜘蛛人的暱稱，最後還在裝！到底是在裝什麼！這邊也補充解釋一下，小野賢章在今年擔任《蜘蛛人：新宇宙》日文配音版的主角，所以話題會被帶到這裡來，好像也有機可循？！

+ 6 + 5 + 4

在觸發了要去校長室打電話的劇情之後，劇情本篇於焉開始，在片頭跟大禮堂魏仲廷被倒吊的畫面把兩位聲優嚇得不輕，但這邊還是不改搞笑本性。

+ 3 + 2

花江夏樹的實況頻道雖然從 2016 年 12 月就開張，不過今年他可以說是相當用心在經營這個頻道，當過來賓的聲優有小野賢章、江口拓也、齊藤壯馬、八代拓，還有一個在實況時無法出聲，但其實很多聲優粉絲都猜到的石川界人（PUBG 系列轉蛋影片大量課金真是要不得w）。事實上花江還滿會玩動作遊戲的，目前也有好心的翻譯人將早期影片加上中文 CC 字幕，喜歡遊戲實況的人不妨趕快追蹤吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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