《鬼滅之刃》聲優花江夏樹爆笑直播打《魔物獵人世界ICEBORNE》

近來在動畫《鬼滅之刃》聲演炭治郎而受到矚目的聲優花江夏樹，在去年底開設了 YouTube 頻道之後，就固定會上傳遊戲實況影片，除了一些比較休閒的遊戲以外，最近《魔物獵人世界 ICEBORNE》資料片也在他的實況清單內。這次花江與實況時固定會出現的一票朋友：しるこ、リモーネ先生、MINTOSU 一起挑戰了冰魚龍的狩獵任務，當然不意外的也常會在實況中埋一些作品哏，畢竟本業是聲優嘛。

一開始進入實況的場景就是與隊友一起享受三溫暖中，果然出征前就應該要吃好睡好放鬆好才能獲得最大效益！而花江準備使用弓來討伐冰魚龍。（點圖放大瀏覽）↓↓↓

朋友之一吐嘈了「你那是什麼三流武器，現在根本沒人想拿弓吧！」花江也許很會使用 ? ！不過目前上傳的MHW影片只有這一支而已無從查證。一回頭才發現大家都裝備太刀，「大家可都是拿著日輪刀喔？」(並不是)，日輪刀就是《鬼滅之刃》中炭治郎在鬼殺隊所獲得的除鬼武器，由此可見他的朋友們都是《鬼滅之刃》的忠實觀眾呢！

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「我們也很憧憬，想要進鬼殺隊啊」，「你們以前明明就都不看有我配音的動畫，這次居然好好的看了《鬼滅之刃》！」

「謝謝喔！(怒)」，好像可以懂花江的憤怒了！接完任務後就出發前往冰魚龍出現的地點了，路上先拿一兩隻可愛的魔物開刀。短兵相接之時！花江使出了光之呼吸！不知道是哪一型‧閃光彈！然後隊友就氣力用盡（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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當然也有受傷的時候，手斷了這種事在魔物獵人裡頭應該不是什麼大問題才對，您亂發作什麼？奮鬥到最後終於冰魚龍不敵強烈攻勢進入休眠，於是他們決定放個炸彈捕獲，結果就出現了平常大家在狩獵的時候可能會有的愚蠢畫面，成功的完成這次任務，最後在泥漿溫泉跟觀眾道別。（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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從去年底上傳第一支影片就是《黎明死線》（Dead by Daylight）的剪輯實況，花江夏樹其實是個專業遊戲咖的聲名就不脛而走，當然唯一讓他覺得棘手的其實只有恐怖遊戲（笑），但看他玩恐怖遊戲其實還滿紓壓！

動作遊戲方面他表現也一直都很理想，偶爾也會玩玩休閒遊戲，喜歡聲優的朋友更要鎖定他的頻道，因為常常會有聲優同業被他邀請，像是小野賢章、淺沼晉太郎、江口拓也等人都跟他一同實況過！如果最近少了些娛樂，不如就來看看花江夏樹的實況影片吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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