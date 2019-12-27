超音鼠都趕上BB風！「Baby Sonic」電影版超可愛登場

遊戲動漫
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派拉蒙影業預定在 2020 年 2 月上映的《音速小子》（Sonic The Hedgehog／超音鼠）電影版，在日本釋出了最新預告片，搶先揭露讓玩家從未見過的索尼克（超音鼠）幼年期造型「Baby Sonic」。

傑夫．福勒執導，派翠克．凱西、喬許．米勒和奧倫．尤澤爾編劇，派拉蒙動畫、Marza動畫星球工作室、Original Film、SEGA、Blur Studio和刺蝟電影公司協力製片，在幾經波折後終於將粉絲期待的銀幕造型重現，日本新預告的場景更讓遊戲畫面「天使島」經典回歸。

▼▼▼充滿原作風味的場景& Baby Sonic登場▼▼▼

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此外，還登場了索尼克幼年期造型「Baby Sonic」，預告片揭露了他純真的笑聲，以及小巧Q萌的體態，不過這造型也讓人覺得是否因為《星際大戰》影集「曼達洛人」推出的「Baby Yoda」風潮而推出，但粉絲能在電影中看到索尼克在天使島上的活躍。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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