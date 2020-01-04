《GUNDAM 高達閃光之凱薩衛》特報影像公開　日本將於7月23日上映

動畫電影《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威》（又名閃光之凱薩衛​）官方公告將於7月23日於日本上映，日前已將特報影像於YouTube公開。這部作品改編自1989年到1990年間由富野由悠季發表的同名小說，做為《機動戰士鋼彈 逆襲的夏亞》的續篇，描述布拉度的兒子哈薩威駕駛新型MS「RX-105Ξ鋼彈」對地球聯邦政府掀起判亂反旗的故事。

這次的核心製作群包括：執導過《虐殺器官》的村賴修功導演，撰寫過《機動戰士鋼彈 UC》劇本的劇本家むとうやすゆき，角色原案是大家熟悉的美樹本晴彥，角色設計則由 pablo uchida、恩田尚之、工原しげき三位擔任，機械設計原案由森木靖泰擔當，機械設計由カトキハジメ、山根公利、中谷誠一、玄馬宣彦四位擔任，音樂則交由澤野弘之負責。

特報影像中可以看到除了哈薩威以外還有其他本作的主要角色：琪琪．安達露西亞、肯尼斯．斯萊格等。另外3月24日將舉辦粉絲見面會「GUNDAM FAN GATHERING -『閃光的哈薩威』 Heirs to GUNDAM-」，在這場活動中會公佈演出聲優陣容、主題曲演唱藝人等內容，同時也預定公開最新影像與製作花絮、舉行聲優座談會等。GUNDAM FAN CLUB的先行預約時間自1月9日日本時間晚間七點開始，到1月27日止。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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