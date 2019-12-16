【GGEN CROSS RAYS 火線縱橫】高達創戰者 Build系機體入手攻略

【G世代 火線縱橫 攻略】正如早前的「復甦的傳說」攻略(文章連結)心得，過版前成功完成「全滅全系列敵機」任務，可取得4部來自《高達創戰者》系列（Build Fighters / Build Divers）「改造模型」機體的生產權。（文：N.芝村）實用機推介 前期篇：10大推介機體精選（點擊睇文）實用機推介 中期篇：10大必用機+特殊裝甲機（點擊睇文）實用機推介 後期篇：10大終局必取精選機體（點擊睇文）

《高達創戰者》系列機體共通特徵

心水清的朋友應該理解，《高達創戰者》系列4款隱藏「高達模型」機體，正好跟今集「外傳G-Gen」四大系列W/Seed／00/鐵血有關，它們武器性能亦跟相關系列的機體相似。與其餘隱藏機體相比，攻防機動能力達後期主角及BOSS級數，雖未算同系列最強，勝在生產費不算高、是一般正傳MS級數，進行開發就會返回較弱（？）的正傳機體。

另外，因為始終是隱藏機，無法進化成全新機體。一旦開發就無法直接回頭，可能的話維持這隱藏機狀態運用。