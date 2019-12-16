【GGEN CROSS RAYS 火線縱橫】高達創戰者 Build系機體入手攻略

【G世代 火線縱橫 攻略】正如早前的「復甦的傳說」攻略(文章連結)心得，過版前成功完成「全滅全系列敵機」任務，可取得4部來自《高達創戰者》系列（Build Fighters / Build Divers）「改造模型」機體的生產權。（文：N.芝村）實用機推介 前期篇：10大推介機體精選（點擊睇文）實用機推介 中期篇：10大必用機+特殊裝甲機（點擊睇文）實用機推介 後期篇：10大終局必取精選機體（點擊睇文）
遊戲開發期間「Build 系列」最新主角機00 Sky 天翔型00高達
《高達創戰者》系列機體共通特徵
心水清的朋友應該理解，《高達創戰者》系列4款隱藏「高達模型」機體，正好跟今集「外傳G-Gen」四大系列W/Seed／00/鐵血有關，它們武器性能亦跟相關系列的機體相似。與其餘隱藏機體相比，攻防機動能力達後期主角及BOSS級數，雖未算同系列最強，勝在生產費不算高、是一般正傳MS級數，進行開發就會返回較弱（？）的正傳機體。
另外，因為始終是隱藏機，無法進化成全新機體。一旦開發就無法直接回頭，可能的話維持這隱藏機狀態運用。
新生鳳凰飛翼高達
生產條件：「復甦的傳說」全滅《W》系敵增援（隱藏增援除外）
新生鳳凰飛翼高達的特殊能力意外地少
以《EW》版 Wing Zero（零式飛翼）作為藍本的改裝模型 新生鳳凰飛翼高達，此機可變型，武器EN消耗比「原裝」零式飛翼低，但相對地武器攻擊力會減少，更沒有地圖砲（哥邦迪重鍛型反而有MAP砲），特殊能力只有盾防禦和變型，本機淪為4部「標揮機體」中個性最弱的一部，視乎玩家習慣，有可能淪為後備或派遣。
星創突擊高達
生產條件：「復甦的傳說」全滅《SEED》系敵增援（隱藏增援除外）
視乎用法，星創突擊高達可能是BF隱藏機中最好用的一部。
顧名思義，星創突擊高達 Build Strike Gundam Cosmos是Gundam Strike（突擊高達）的《BF》改裝版，特殊射擊「步槍釋能模式」不需超強勢，不介意預設沒有EN回復及特殊裝甲的話，它有如外傳機「命運衝擊R」的強化版。吸收系統是防禦及援防用護罩，效果是「5000以下BEAM射擊‧消耗EN30」，使用前留意每回合EN狀態。
天翔型00高達
生產條件：「復甦的傳說」全滅《00》系敵增援（隱藏增援除外）
Gundam 00 Sky 來自《Build Divers》，名字是00，劍和臉是命運高達的改裝機。和00高達相比沒有任何護罩，回復能力和量子型00系同等，並擁有和TRANS-AM相當的超強勢用特殊格鬥。和原裝00一樣，適合擁有「高達使者」，甚至擁有「激情」、「狂焰MS駕馭術（邢DLC用）」或「新人類（DLC用）」的機師駕駛。
哥邦迪重鍛型
生產條件：「復甦的傳說」全滅《鐵血》系敵增援（隱藏增援除外）
來自《Build Divers》，將《Z》的「哥邦迪β」改成「高達古辛重鍛型」般的重裝模型。通常武器全是實彈和物理，特殊能力只有盾防禦，沒有任何特殊裝甲。正如「新生鳳凰飛翼高達」的段落，自家使用時追加地圖砲。此機地圖砲，識別能力（向範圍敵人隨機攻擊），可用作確定削血或「尾刀」