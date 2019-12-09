【GGEN CROSS RAYS 攻略】高達 G世代 火線縱橫 後期10大精選機體

【GGEN CROSS RAYS 攻略】集齊「騎士」和4部「模型」之前，我們先來依照手上資料進度，製作隱藏機以外的後期10大精選機。（文：N.芝村）

前期篇：10大推介機體精選文章連結（點擊睇文）中期篇：10大必用機+特殊裝甲機（點擊睇文）

古尼捷（丹因斯雷夫隊）

取得方式例子：古尼捷（宇宙型/阿麗安蘿德艦隊）

《鐵孤》「阿麗安蘿德艦隊所屬機體」只可經由任務取得。當中「丹因斯雷夫」即是違規武器「破滅魔劍」！這通常武器只有射程4~9，可是射程一直線的地圖砲威力達10000，高難度戰仍有足夠價值。如果嫌基本性能不夠，那就全力走完流星號（《鐵孤》鐵華團MS）開發路線，前往高達佛勞洛斯。

大魔機甲兵

取得方式例子：渣古幻影LV6、烈焰老虎LV6

《SEED D》黑色三連星沒有出場，要取這部「SEED版」異次元大魔，必須經由依照渣古的「戰士→槍擊/閃擊/烈火→幻影→老虎→大魔」逐步開發，如此就可一次過集齊專用機以外的自護風格MS。性能是後期量產機級數，勝在有齊BEAM和實彈，地上和水面適性A。面對水戰或特定屬性護罩時，此機仍有相應價值。

高達格莫瑞

取得方式例子：高達但他林LV4

上次預先出了一幅圖的《鐵血的孤兒：月鋼》高達。戰鬥能力是射程1~3格的近戰類，可是特殊裝甲改為全部通常屬性武器減3000，特殊及地圖砲以外，其「納米披風」的性能可以跟量子00等高性能無效系護罩相比。即使格莫瑞機體和機師防禦不足，最少可令爆炸以外通常屬性損傷確定減少。

高達佛勞洛斯（流星號）

取得方式例子：獅電改LV08／大地高達+神盾高達／（鐵華團高達）+丹因斯雷夫古尼捷

除了製作獅電改，大地高達+亞斯蘭機也可設計。擁有各種實彈射擊武器和兩種丹因斯雷夫的高達，地圖砲以外戰鬥力同樣可信賴。阿賴耶識要求是LV1，三日月及路巴（原作機師）以外鐵華團團員亦可發動。如果為了派遣任務招募2季版澳加，平日大可讓他駕駛此機。

迷惘高達紅色機 紅龍型

取得方式例子：迷惘高達紅色機改LV6

《SEED D ASTRAY R》版的最終紅迷惘。《SEED D ASTRAY B》的藍迷惘D有龍騎兵但性能減少，相反紅龍除了沒有地圖砲之外，射程、攻擊力及基本性能比反而紅迷惘強。 紅迷惘系列全是沒有特殊裝甲，單純作為長射程、高機動及格鬥強的高達運用也沒有問題。因為是擁有超強勢武器的高達，有「高達使者」（坐「高達」時強勢狀態出擊）可更易使出。

曉（Akatsuki）

取得方式例子：突擊高達‧紅（鳳型背包）LV6

中篇已提及，今次必須經由高清版出場的「突擊高達紅（鳳型背包）」才可製作「金閃閃」MS曉。一如以往是換裝機，大鷲背包的特殊射擊是超強勢用，而不知火型態則大可交由高覺醒人物駕駛。初期攻/防/機動未過300，勝在有八咫鏡能力「BEAM攻擊減4000」，比起《鐵血》納米裝甲更強，攻略《00》後期等BEAM機體為主故事。

突擊自由高達

取得方式例子：觀星者高達LV8

如有基拉在手，難免會安排他使用突自，但其他原創覺醒角色也適合駕駛。

只要預早在遊戲初段製作觀星者高達，即可預先製作自由高達最終型態。它擁有多種BEAM、實彈、覺醒武器、特殊射擊，不只得《SEED D》基拉及白服基拉可盡情發揮突自的威力，其他故事擁有高射擊高覺醒人物同樣合用。因為是高達名義，如果交由有「高達使者」（強勢狀態出擊）的《00》人物駕駛，可更易升至超強勢連用全力爆發。

流星裝備單靠設計已足夠

（只要製作自由或正義，並且擁有《00》的GN武裝戰機，可以輕易設計出「流星裝備」。不慣用XXL機的話，不需要勉強自己將開發為流星裝備。）

命運高達系列

取得方式例子：命運型衝擊高達R LV6、傳說高達LV5

如果經由衝擊高達開發，大可經由「衝擊→命運型衝擊→命運型衝擊R→命運」集齊兩部實驗機。和正義系列一樣，格鬥和射擊不需覺醒。分別在於初期攻/防/機動比無限正義稍低，最大射程是命運稍勝。超強勢武器循例以技能或《00》的高達使者解決。

精神感應哈囉

取得方式例子：哈囉LV20

恆例的黑哈囉，以解放鳳凰開發綠哈囉升至LV20開發，通常版圖不會遇上敵版。武器只有實彈及覺醒武器（哈囉），除了EN消耗外全能力比哈囉高。近代黑哈囉早已不是最強級別，今次沒有任何預設的護罩機能，比起同一大小的哈斯武和毀滅高達遜色。幸好火力健在，擁有兩種可破護罩的特殊武器，量產其他L以下強機體之前仍可多用。

哈斯武

取得方式例子：普隆瑪LV20