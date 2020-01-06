PS5新傳聞整合：向下兼容PS至PS4遊戲　3月預購　外形再有變化！

遊戲動漫
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【PS5 / PlayStation 5傳聞】一年一度的消費電子展CES 2020明日（7日）在美國拉斯維加斯開幕，據傳Sony將披露PS5主機更多細節。不過CES 2020開始前，又有PS5新消息，除了向下兼容，外形還有驚人變化！

每次換新機，無法玩舊遊戲必定是最大猶豫點之一，但今次PS5或許不用再頭痛了！

（t3.com 圖片）

知名爆料者HipHopGamer透露，Sony正開發「重製開發引擎（Remastering Engine）」，可運行跨平台作品，兼容PS4、PS3、PS2、PS等遊戲，又會有更多強化功能，例如4K畫質升級等，意味舊遊戲或可在最高4K畫質下進行，定會有一番新體驗。

另外，專門發布PS5和XBOX消息的@PSErebus Twitter表示，PS5會在3月開放預購，比外界預計早得多，而德國遊戲發行商Daedalic的CEO Carsten Fichtelmann透露，PS5機身巨大（huge）。

（pocket-lint 圖片）

不過，以上消息未獲官方證實，看來要待明日的CES 2020才有更多詳情了。

PS5售價及新功能詳解

其實萬眾期待的PS5近月已有不少情報流出，價錢及新功能都十分矚目，詳情可看以下圖片：（點小圖放大看）

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另外，根據之前消息， PS5將會在2020年12月4日發售，定價499歐元（約4311港元）。

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