RingFit減肥超有用！肥仔玩足一個月　趕走大肚腩變型男！

【Switch RingFit Adventure健身效果實測】任天堂（Nintendo）Switch遊戲《RingFit Adventure》（健身環大冒險／リングフィット アドベンチャー）主打邊玩邊做運動，引來不少人「入坑」誓言瘦身！菲律賓一名男子就每日堅持玩RingFit，一個月有驚人變化！

Switch《RingFit Adventure》讓玩家利用實體伸縮圓環控制器與Joy-Con搖桿結合，玩遊戲之餘輕鬆運動全身，更可以自訂鍛煉組合，達到減肥健身活動效果。

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遊戲一出即搶購一空，嚴重缺貨；即使偶爾有貨，亦只能硬吃「炒價」。

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但以遊戲為主的《RingFit Adventure》，究竟是否真有keep fit效果呢？菲律賓一名男玩家就用身體給出了答案。

該男子本身是肥胖型，但他堅持每日玩《RingFit Adventure》25分鐘持續鍛煉，再配合均衡飲食，最終30天後成功瘦身，趕走「大肚腩」變成型男，果然肥仔都是「潛力股」！

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其實做運動大忌就是「三分鐘熱度」半途而廢，「只要有恆心，肥仔肥妹都變男神女神」！