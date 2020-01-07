Space Invaders太空侵略者8作合集Switch推出　特別版再多3款遊戲

日本 Taito 宣布，為慶祝旗下人氣射擊遊戲《Space Invaders 太空侵略者》系列 40 周年，預定於 2020 年 3 月 26 日在 Nintendo Switch 主機上推出系列最新合輯《Space Invaders Invincible Collection》（スペースインベーダー インヴィシブルコレクション，名稱暫稱）與玩家們見面，普通版價格為日幣 5,200 元、特裝版價格為日幣 16,800 元（未含稅）。

《Space Invaders 太空侵略者》為官方自 1978 年起在大型機台上推出後就受到絕大好評的直向式人氣射擊遊戲，由於創新的設計與刺激緊張的射擊遊戲性，因此在推出後大受好評，除了大型機台外，也陸續移植到各式各樣家用主機上，可說是非常受好評的人氣射擊遊戲系列。本作在 2018 年正式度過 40 周年，特地推出這款將系列作從發售當時起，到現代為止各年代的代表性作品一同收入在同捆合輯並在 Switch 推出。

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官方表示通常版將收入 6 款作品（8 種版本）、特裝版收入 9 款作品（11種版本），並收入《快打磚塊vs太空侵略者》（アルカノイドvsインベーダー）作為全新特典，而購買特裝版的玩家們則可以獲得「太空侵略者公式資料集」，多達 80 頁的內容帶你回顧 40 多年以來關於《太空侵略者》的歷史，以及記載著開發者西角友宏當年手寫的超珍貴資料，喜愛本系列作的玩家與粉絲們千萬不要錯過這個收藏的大好機會喔。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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