【Moving Out】Overcooked團隊又一力作　今次唔煮飯變搬屋

【Moving Out Team17 Overcooked！後續作】Game Source Entertainment（GSE）宣佈, 由Team17發行，SVG、Devm Game共同開發，《Moving Out 胡鬧搬家》即將於2020年在PS4、Xbox One、Nintendo Switch上推出。

Team17 繼《Overcooked! 》又一分手作

《胡鬧搬家》是一款以搬運為主題的動作解謎遊戲，玩家們將要在不同的處境當中，完成不同的搬運工作，向成為搬家達人而努力。在《胡鬧搬家》內，玩家可以跟朋友或情侶一起，在搬運工作的過程中，再次發揮隊友間的無間合作。

因為在《胡鬧搬家》會出現不少像《Overcooked! 》一樣意想不到的搞笑事，例如忽然令你原來計劃扭曲的事、有不知名的小角色會突入來影響你的工作等等，所以在行動前，請先三思而後動啊！

（《Moving Out》官網擷圖）

再次召集隊友們合作！發揮搬運的小宇宙

在《胡鬧搬家》遊戲內，玩家可以獨立承包商的身份接洽工作，又或可以跟最多 3 位朋友們組成一個 4 人小團隊，一起合作突破不同的難關；可別忘記，合作才是一件開心的事呢！

行動！熟能生巧架勢堂

通過遊戲，玩家將會從一系列既怪誕又危險的處景當中，學到搬運的秘訣及不敗的法則。你可能需要將沒用的辦公室設備搬走，甚至是將一頭長頸鹿從公園偷運出去，這些訓練將會為繼後緊接而來的工作打好良好的基礎。

+ 4 + 3 + 2

解謎！意想不到的通關方式

如何將一件貨物由這一端搬到去那一端呢？在《胡鬧搬家》當中，玩家可以用不同的方式完成搬家工作，你可以循規蹈矩地去搬家，也可以突破既有框架，用破格的方式去完成工作。要打破窗戶嗎？要先弄破玻璃嗎？為了搬一張椅而要將牆壁弄個洞方便出入嗎？光線槍可會幫到忙？建立時空門好像也很方便的說……最後要怎麼做，最留待玩家及同伴們去決定吧！

物理！萬物不變的法則

要將一個雪櫃通過一扇窗投出街外，那條完美的拋物線究竟要如何掌握呢？不用猶豫，試一試便知道了吧？試過後你會發覺萬有引力究竟是如何運作！

主題！成就最極大師

若你可以搬動一張沙發，那代表你也可以在太空中搬動一張沙發了！《胡亂搬家》將會帶玩家去到意想不到的環境，進行匪夷所思的搬運工作，絕對會為玩家們帶來預料之外的工作體驗！所以各位請跟朋友約定好，準備在《Moving Out 胡鬧搬家》內成為核准的搬運大師吧！

【產品資訊】 遊戲名稱：Moving Out (胡鬧搬家) 開發商：SMG + Devm Games 發行商：Team 17 遊戲類型：4人合作派對遊戲 香港及台灣總代理：Game Source Entertainment 台灣代理：傑仕登股份有限公司 對應平台：PlayStation®4 / Xbox One / Nintendo Switch™ 發售日期：預定2020年內 建議售價：港幣 198元 / 新台幣 890 元 (PlayStation®4 / Xbox One) 港幣 298元 / 新台幣 1190 元 (Nintendo Switch™) 字幕：繁體中文、簡體中文、英文

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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