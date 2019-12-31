《Final Fantasy XIV》NieR 2B豐臀效果消失引騷動　官方火速修正

SQUARE ENIX 在 PC／PS4／Mac 等平台發行的旗下知名 MMORPG《Final Fantasy XIV》，資料片「漆黑的反逆者」最新 Patch 5.1「白色誓約、黑之密約」於 10 月 29 日實裝後，不少玩家立刻到《尼爾：自動人形》（NieR: Automata）的合作副本「YoRHa：Dark Apocalypse」進行攻略，合作的 2B 裝備十分吸睛，因此造成玩家之間的轟動。

但是在 12 月 10 日公開的 Patch 5.15 當中，玩家們發現換成 2B 裝備後的屁股居然變扁了！？官方表示因為一些原因而把豐臀效果給 nerf 了，此舉瞬間引發玩家們的反對（特別是海外玩家），可見玩家們對於屁股的執著程度相當大啊。

▼▼▼點擊即睇2B豐臀效果前後對比▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

關於屁股變扁這件事，在 12 月 20 日舉行的「14 小時生放送」內，製作人吉田直樹在直播當中表示，由於《FF14》裝備組合的關係，一部份的顯示會自動進行調整，而這結果就讓 2B 裝備的屁股在畫面顯示上看起來像變扁了一樣，對於造成本次的騷動深感抱歉以外，也提到在 12 月 24 日公開的 Patch 5.18 中將暫時恢復到 Patch 5.15 之前的狀態，對於喜愛 2B 的玩家來說可說是一大福音。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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