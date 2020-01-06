PC Engine Mini 迷你復刻機訂單慘淡　Amazon專賣成原因？

迷你版PC Engine Mini作為Retro時代主機的最後一部大作，即將於3月19日推出。不過它未如早前Mega Drive Mini那樣受歡迎，近日傳出訂單慘淡的消息：

PC Engine Mini是繼任天堂紅白機Mini、超任Mini、PS Classic、Mega Drive Mini等復刻主機的又一迷你版本，因為HUDSON已被KONAMI併購，所以此機也由KONAMI推出。先暫時放下一些對KONAMI與小島MGS V事件的憤慨，單純看此機收錄了50款遊戲，有《伊蘇1/2》、《桃太郎電鐵2》、《PC原人》、《大魔界村》、《心跳回憶》、《惡魔城X血之輪迴》等，及後更公布追加8款如「源平討魔傳」、「天外魔境2 MARU」等作品，其實內容都幾豐富。但現階段出來的結果卻未如人意，現時訂單數量慘淡。

日本Business Journal就對此作出客觀分析，第一個原因是此機只在Amazon專賣，沒有發放給小店零售，可能原目標是避免市面上有積貨，最壞的情況會值崩，但這樣做就變相的令消費者訂購數難以變多，因為在街舖也無法預訂。

第二個原因就是硬件根本性的問題，像Mega Drive Mini或Famicon Mini那樣原主機預設已提供兩個手掣供人雙打，但PC Engine Mini卻只有一個，想要多個就需額外購買，對於消費者有點不親切，而且特典版的記念T Shirt設計很差，一方面也顯示了KONAMI在硬件行銷方面似乎有點不足。

PC Engine Mini 收錄作品（日版）：