回憶80年代夢幻主機PC ENGINE！力戰紅白機、首搭載CD Rom

在美國洛杉磯早前舉行的E3遊戲展，KONAMI突然宣布將會推出迷你版PC ENGINE（PCE）系列主機，並分為日、美、歐版款式，推出日期、售價及內置遊戲總數尚未公布。對於70、80後玩家來說，PCE是一款較為特別的經典主機，論機能，它超越同期對手任天堂紅白機、俗稱「世嘉三代」的SEGA MARK III；論遊戲，PCE收錄大量街機及日式遊戲，絕不失禮。論周邊，PCE加上CD-ROM可謂絕配，當時走上科技尖端，但PCE始終紅不起來，失敗原因是甚麼呢？

絕不失禮的PCE

有關KONAMI推出迷你版PCE：即PC ENGINE MINI（日版）、TURBO GRAFT 16 MINI（美版）及PC ENGINE CORE GRAFT MINI（歐版），我們宅民黨已有另文報道，在此不再贅述。1987年10月，PCE率先在日本發售，美版留待1989年8月，歐版在1990年以限定數量出售。在上世紀80年代，遊戲業界以「老大哥」任天堂的紅白機為主導，當時香港及台灣市場出現DOCTOR，也就是讀取盜版磁碟的規避器件，因此香港玩家普遍玩紅白機，當時盜版極為猖獗（超任時代更甚）。

三部外型、內置遊戲各不同，大家會否買齊呢？（圖片來源：KONAMI）

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直到1987年，日本電氣公司（NEC）與遊戲廠商HUDSON合作，聯手打造PCE市場，主機本身跟紅白機、「世嘉三代」一樣，同樣採用8-BIT中央處理器，但由於PCE採用16位元圖像處理器及影片編碼晶片，令到PCE在遊戲畫質方面，明顯超越紅白機、「世嘉三代」（PCE比起紅白機遲四年推出，表現較佳是合理。）

由於HUDSON本身都是優秀的遊戲廠商，旗下《BOMBERMAN》（炸彈人）、《桃太郎電鐵》、《高橋名人冒險島》膾炙人口，因此PCE在遊戲陣容方面絕不失禮，就以護航遊戲《功夫》為例，若大家以現代眼光去看，《功夫》是一款操作不太靈活、節奏很慢的動作遊戲，但以1987年來說，此作的主角（疑似李小龍）、敵人符合真實比例，打起來有打擊感；反觀紅白機遊戲的角色偏向細小的點陣圖，同類遊戲如《熱血硬派》、《雙截龍》，本身遊戲性很好，但跟《功夫》比較畫質就明顯輸了。

主機外型截然不同的PC Engine－TURBO GRAFT 16（圖片來源：mlstatic）

迷你版PCE會收錄這些遊戲嗎？

事實上，PCE本身有很多出色遊戲，若單以遊戲卡（HuCard）為媒體的作品，很多都來自著名街機遊戲，連CAPCOM、NAMCO、KONAMI等日本大廠都為PCE推出佳作，以下是筆者估計有可能在PC ENGINE MINI系列主機登場作品。（按下圖放大介紹）

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夢幻的PCE配搭CD ROM

1988年，當時CD光碟未算普及，NEC竟然走上時代前端，推出PCE專用CD ROM，一下子將遊戲容量大幅提高，且加入真人配音效果。PCE亦成為全球首個支援CD ROM的遊戲機。當時很多大廠加入，較經典遊戲有HUDSON自家RPG《天外魔境》系列、KONAMI《心跳回憶》及《惡魔城X 血之輪迴》、FALCOM《伊蘇YS》、MASAYA《超兄貴》、BANDAI《龍珠Z 偉大的悟空傳說》等。最厲害是，街機人氣格鬥《Fighting Street》（亦即是《Street Fighter》第一集）亦可完全移植至PCE CD Rom之上。

Fighting Street亦即是當年大熱的Street Fighter移植版（圖片來源：sa2hara）

其實論遊戲陣容，PCE絕對不比任天堂（紅白機、超任）及SEGA（MARK III及MEGA DRIVE）遜色，但PCE的致命傷之一，就是主機售價太貴，PCE本身賣24800日圓，紅白機僅為14800日圓。就以PCE連CD ROM二合一的版本「PC ENGINE DUO」為例，1991年推出的售價為59800日圓，以目前匯率大約是$4300（不談通脹因素），一般玩家未必接受，更何況在32年前！當時筆者只有紅白機，沒有錢負擔PCE（當時我覺得紅白機已夠玩），間中會到朋友家中玩PCE，特別是《熱血高校》、《1943》及《雙截龍》。長大後，開始找回這些「古董」，算是補回童年回憶吧！

另外，任天堂成功吸納遊廠商廠支持，特別是兩大RPG廠商：SQUARE SOFT及ENIX（當時兩廠尚未合併），對於想玩RPG的玩家來說，他們可能寧願玩《FINAL FANTASY》及《DRAGON QUEST》，而放棄同樣高質的《天外魔境》。去到90年代中期，CD ROM變得普及，在SONY PLAYSTATION及SEGA SATURN崛起下，NEC推出後繼機PCFX，但它無法表現3D多邊形效果，反觀PS1以每秒處理36萬多邊形為賣點，加上大部分廠商跳檔，結果PCFX很快被淘汰，NEC再沒有推出新機。2012年，HUDSON被KONAMI收購成為子公司，促成KONAMI今天能夠推出PCE迷你版本。 後記：PCE被淘汰