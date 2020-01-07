Switch Pro搶先PS5推出？鎂鋁合金及高性能新機或在暑假登場

任天堂在去年9月份的時候推出了Switch Lite，並在2019年8月發佈了升級版Switch型號，主要是具備更長的續航表現。 據DigiTimes報道，從相關上游供應鏈處獲得消息：新款Switch型號預計將會在2020年第1季度開始量產，並可能會在今年七/八月的某個時間點推出。

據DigiTimes以往的爆料準確性來看，暫時無法百分百確認這條消息的準確性，但所幸的是有更多謠傳支持這條消息。《華爾街日報》的科技記者Takashi Mochizuki在2019年8月發佈的報道中，就曾表示任天堂確實有擴充Switch遊戲主機陣容的計劃，並且在推文中證實了DigiTimes的報道。

《華爾街日報》的科技記者Takashi Mochizuki在2019年8月發佈的報道中，就曾表示任天堂確實有擴充Switch遊戲主機陣容的計劃，並且在推文中證實了DigiTimes的報道。（@mochi_wsj/Twitter擷圖）

但需要注意的是，所有這些都是未經驗證和未經證實的。如任天堂真的有可能推出新款Switch主機，那麼極有可能是Switch Pro或者其他延伸版本。據瞭解，新版本Switch將採用鎂鋁合金壓鑄增強金屬感，放棄之前的塑料外殼，同時處理器的性能也會獲得提升。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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