【RingFit Adventure】賣得太好要道歉！熱賣缺貨想健身要等等

任天堂於 10 月 18 日正式推出的《健身環大冒險》（Ringfit Adventure／リングフィット アドベンチャー）不只在玩家之間迅速造成風潮，由於其運動強度比預期來得高使得不少原本只是觀望的玩家或一般民眾也開始搶購，日本各大網站只要一有新貨通知立刻在 10 分鐘以內就完售，連台灣的商家與網路搶購也十分的踴躍，對於這出乎意外的供不應求狀況，任天堂官方正式的在官方網站發文致歉。

由於《健身環大冒險》可以在家中輕鬆運動，還能為玩家的生活作息量身打造適當的運動計畫，更能在運動後測量玩家的心跳指數來做細部調整，如此貼心又能夠活動身體的體感運動遊戲確實抓住不少玩家的心，也因此在各店鋪與網路通販上都相當熱賣，許多知名的網路購物商店從 10 月底開始就一直是處於缺貨的狀態。

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本次官方除了對於《健身環大冒險》的缺貨狀態向玩家致歉以外，更承諾將會加快出貨的次數以供應年末的搶購人潮，想要在家裡面與家人或朋友一起運動冒險看來還要再等待了。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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