鬼滅之刃 日本LAWSON便利店送紀念品 震驚全國現排隊人龍

《鬼滅之刃》紅到連「一篤屎」都可炒賣，已經不是新聞了！近排《鬼滅之刃》的景品、一番籤、扭蛋都成為炒賣對像，市面也開始出現翻版商品，有利可圖自己有人掃貨。

日本LAWSON 羅森便利店原定於日本時間1月7日早上7時至1月20日，推出「買3件零食送1個鬼滅之刃folder」活動（全5款）。（官方網頁）

人龍在1月7日未天光已經出現，7點半左右已經完全斷貨，LAWSON表示全日本每一家分店只分配到20個folder，景品數量有限、換完即止，貨品在日本Yahoo上平均以4千至5千日圓1set 5個的價位炒賣中，成功賣出的也不少，Twitter但見無數fans慘叫。

同活動還有一批可在LAWSON電子售券機Loppi及HMV BOOKS網上預約的《鬼刃》精品，最貴有透明膠鎖匙扣、Folder、月曆等等，由於1個用戶只能訂1set，所以就比較多用家成功買到，當然也有人放上Yahoo轉售，但因為訂購日仍未完結，似乎心急食炒的人未算多。（訂購網頁）

全日本還有4家有《鬼滅之刃》裝飾的合作店LASWON，另有一批既可單抽亦有分A/B/C set發售的襟章。1月7日下午上Yahoo拍賣，主角相關的A set款式已經完全消失，其他款式由原價440日圓加至770日圓左右，未能製造炒價。