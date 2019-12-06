《鬼滅之刃》《天氣之子》上榜　日本Yahoo公布2019搜尋大賞得主

日本的「Yahoo! 搜尋大賞 2019（Yahoo!検索大賞2019）」是一個表揚與去年相比，今年搜尋量急遽上升的人物、作品、商品等等的獎項，與動漫相關而得到獎項的有「尾田榮一郎」、「梶裕貴」、「鬼滅之刃」、「天氣之子」、「十二國記」等。

「Yahoo! 搜尋大賞」設立於 2014 年，設置此獎項的基準就是搜尋量，可以藉由數值看出日本人對於哪些作品、人物、品項有興趣而進行搜尋，可說是代表民眾意志的一種表現。「作家部門賞」由《海賊王》作者尾田榮一郎獲得，在今年一月由電視節目公開了尾田家內部的影像之後獲得了相當高的搜尋量，另外在九月劇場版上映後，由日本知名 YouTuber 團體 Fischer's 訪問尾田老師並且提到最終回話題，也因此又拉高一波搜尋量。

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「聲優部門賞」則頒給聲優梶裕貴。不僅演出作品相當多，也漸漸在電視廣告旁白和報導類節目中活躍，還被邀請上綜藝節目，用好聽的聲音擄獲許多藝人，搜尋量因此大增。在今年六月發表了與聲優竹達彩奈的婚訊之後，也獲得了許多搜尋量。

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「動畫部門賞」的《鬼滅之刃》相信應該是不需要多加解釋，改編動畫由動畫製作公司 ufotable 所製作的高水準作畫，讓許多片段都在觀眾心中留下深刻印象。而在動畫播出結束之後緊接著製作的「無限列車篇」也將要製作成劇場版，亮眼表現不只反映在漫畫的熱賣上，搜尋量當然也如同火山爆發一般猛烈。「電影部門賞」由《天氣之子》獲得，在《你的名字。》之後三年，新海誠導演又交出漂亮的成績單，而樂團 RADWIMPS 所製作的主題曲及插入歌曲和音樂，當然也是讓此作品受到矚目的關鍵。

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「小說部門賞」當然非《十二國記》莫屬，雖然是長篇作品，但已經 18 年未推出新作，今年終於出版了最新一集「白銀之墟 玄之月」，書迷簡直暴動般的爭先恐後去預約，中文版也正在進行翻譯中，台灣的讀者們可能要再等一下了。投票結果目前正在日本 Yahoo! 的特設網頁公開中。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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