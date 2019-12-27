鬼滅之刃｜黑妹Cosplay禰豆子被罵　暖心網民齊留言讚可愛籲堅持

說到現今最火紅的少年漫畫可就不得不提《鬼滅之刃》這部大作了，這部漫畫於2016年開始連載，今年四月改編成動畫後更是知名度大開，甚至宣布在2020年即將改編成電影版以及舞台劇版本。《鬼滅之刃》劇中個性與造型都超級有特色的主角群們，同時也成了Cosplay玩家當前最愛扮演的角色，甚至連以「低成本 cosplay」爆紅的泰國小哥也跟上潮流出了一系列的搞笑特輯。

這波熱潮不僅席捲亞洲，甚至連歐美國家也都為之瘋狂，例如之前曾經有一位知名度頗高的西方Coser以超猛的肌肉量還原了伊之助本尊，最近又有一位黑人少女cos成了漫畫中的人氣角色「禰豆子」，也同樣成為了亞洲網友們的話題對象。

網友們議論紛紛的點就在於這位少女的膚色，大概是因為禰豆子膚色白皙、楚楚可憐的形象已經深植在讀者心中了，所以當這組照片在網路上流傳時，不少死忠粉絲都湧入她的Twitter批評她「完全不適合」這個角色，甚至建議她應該Cos其他健康膚色的漫畫角色才對，這些突如其來的壓力讓她深受打擊，甚至關閉了Twitter帳號。

國外有不少黑人少女cos成禰豆子。（Twitter@IchiTanlove）

不過很快的，又有一群暖心的網友們同樣湧進了她的Twitter帳號聲援鼓勵這位「黑人版禰豆子」，畢竟Cosplay最主要的精神其實是在於表達自己對角色還有作品的喜愛，並沒有規定因為你的膚色所以一定只能扮演哪幾位角色，網友們也紛紛誇獎她的禰豆子「非常可愛」，還特地畫了黑人的禰豆子鼓勵她，希望不要因為部分酸民的種族歧視而放棄了自己喜歡的cosplay。

有網友特地畫了黑人的禰豆子鼓勵她。（Twitter@Vaelniel_）

雖然不少電影選角都會因為演員與角色的外型太不相同而引起爭議，不過cosplay其實就只是個人愛好而已，漫畫迷們大可不用想得那麼嚴重。而且就連貓貓們都可以被主人cos成炭治郎而在網路上爆紅了，有誰說皮膚黑就不能cos禰豆子呢～

有日本瞄貓被主人打扮成動漫角色爆紅。（Twitter@YagyouNEKO）

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