《幻影異聞錄＃FE Encore》Switch版推出　追加新劇情、合作服裝

日本任天堂預定於 2020 年 1 月 17 日在 Nintendo Switch 主機上推出，目前也正在任天堂ｅ商店開放預先下載，與 Atlus 共同合作的《幻影異聞錄＃FE Encore》，隨著遊戲即將於本周正式上市，官方再度釋出以本次新要素為主題聚焦的最新介紹影片讓玩家們欣賞。

本作為一款將 Atlus 於 2015 年於 Wii U 主機上推出，Atlus《女神轉生》與任天堂《聖火降魔錄》（火焰之紋章）相結合的人氣作《幻影異聞錄》給重新移植重製的加強版。在遊戲中，除了將原有內容完整收錄外，還將會加入新曲、新劇情等新追加要素外，還將會追加包括《女神異聞錄5》（Persona 5）、《聖火降魔錄 風花雪月》、《世界樹迷宮X》與《真．女神轉生 Deep Strange Journey》等各種異業合作服裝，並將會對應繁體中文等語系，讓玩家們可以再度體驗《幻影異聞錄》獨特的偶像養成戰鬥樂趣！

+ 16 + 15 + 14

而在這次官方所公開的影片方面，將會以本作新要素為焦點，收錄包括主角 Joker《P5》版新服裝在內的各種合作服裝、可以在新迷宮展開冒險的新故事劇情「EX故事」、新收錄樂曲與新系統等要素的最新畫面，喜歡本作的玩家們不妨現在就趕快先來欣賞確認吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO