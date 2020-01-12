《Persona 5 Scramble》女神異聞錄P5S　動作元素唔只無雙咁簡單

遊戲動漫
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日本 Atlus 預定於 2020 年 2 月 20 日在 PS4／Nintendo Switch 等主機上推出，Koei Tecmo Games（光榮特庫摩）開發的人氣 RPG《女神異聞錄5》系列最新作兼首款動作 RPG《女神異聞錄5 亂戰：魅影攻手》（Persona 5 Scramble The Phantom Strikers／ペルソナ5スクランブル ザ・ファントムストライカーズ，簡稱《P5S》），官方特地公開本作第二波宣傳影片讓玩家們欣賞！

由 Atlus 與光榮特庫摩《無雙》系列開發團隊 ω-Force 共同合作開發的《P5S》，為系列首款動作 RPG，遊戲將會以之前五代結束後所發生的新事件為主題，玩家們將可以透過難得的暑假，與「心之怪盜團（心の怪盗団）」的夥伴們一起巡迴日本各大都市，與新的夥伴、新的事件相遇，展開全新的「怪盜亂舞」戰鬥與冒險之旅！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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