Pokemon《不可思議迷宮 救助隊DX》迷宮系列原點Switch高清復刻

日本 Pokémon 宣布，預定於 2020 年 3 月 6 日在 Nintendo Switch 主機上推出一款迷宮冒險探索 RPG《寶可夢》（寵物小精靈）系列新作《寶可夢不可思議迷宮 救助隊DX》（ポケモンは不思議のダンジョン 救助隊DX，中文名暫稱），定價 5,980 日圓，並自即日起在 My Nintendo Store 推出遊戲體驗版讓玩家們下載試玩。

由官方這次所公開的《寶可夢不可思議迷宮 救助隊DX》，是將之前在 GBA/NDS 主機機上推出的《寶可夢不可思議迷宮 青之救助隊／赤之救助隊》兩款遊戲給同梱在一起，並針對畫面等各方面進行優化的同梱合輯。

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另外在這次的 Switch 版中，除了既有內容外，還將會加入這次新追加要素登場，例如像是［L］鍵可以讓主角們移動更有效率，靠近敵人後按［A］可以從四個技裡面自動針對敵人追加攻擊；另外玩家們在迷宮中除了最多可以帶八隻寶可夢一起冒險外，就算被打倒，可以透過連線或密碼邀請其他玩家來幫忙救助支援，也讓遊戲趣味比之前更加提升許多！

在遊戲中，故事將會從玩家們醒來後，發現眼前出現一隻可以跟自己溝通的寶可夢，而且自己不知為何，也變成一隻寶可夢做為開端，為了尋找回復的方法，並解決世界各地突然發生的各種異常事件，玩家們將在旅程中與寶可夢們一起冒險，組成救助隊前往挑戰各式各樣迷宮！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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