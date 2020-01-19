《仁王2》武將雜賀孫一登場　新妖怪、守護靈、妖怪技公開

日本 Koei Tecmo Games（光榮特庫摩）預定於 2020 年 3月 12 日在 PS4 主機上推出，繁體中文版也將同步在台上市，旗下《忍者外傳》系列開發團隊 Team Ninja 製作的人氣黑暗動作冒險遊戲《仁王》系列最新作《仁王2》，官方特地釋出本作最新情報讓玩家們確認。

本作為以戰國時代作為背景舞台，讓玩家們化身為半妖主角，與各式各樣妖魔強敵展開激烈死鬥的黑暗戰國動作冒險遊戲《仁王》系列最新作二代。而在這次介紹的內容部分，除了將會公開阻擋在玩家們面前的戰國武將「雜賀孫一」外，還有新妖怪「牛鬼」跟「鐵鼠」，以及守護靈與妖怪技最新演出，還有新關卡「小谷城／本願寺」的最新畫面要讓玩家們欣賞。

登場武將「雜賀孫一」

+ 5 + 4 + 3

以日本紀伊國（現在的和歌山縣）作為據點的雜賀眾頭目。孫一之名，為歷代雜賀眾頭目代代相承的稱號。本名為鈴木重秀，是前作中登場的重朝的前代。雜賀眾為接受委託在日本各地出征的傭兵集團，擅長使用鐵砲與手持大筒等砲術。身為收錢作戰的傭兵集團的雜賀眾，並沒有特定的君主，而在本作中，則是接受委託前往包圍石山本願寺，並將會與織田信長展開激烈的攻防戰。

而在本作中登場的雜賀孫一，不但會使用刀與銃的交互組合來進行戰鬥，還會與雜賀眾的守護靈「八咫烏」一起出征。能與八咫烏合體的他，將會活用守護靈的力量，使用遠距離火屬性攻擊發動攻勢，與主角展開一場超越人類想像的異能之戰！

登場妖怪

牛鬼

+ 4 + 3 + 2

鐵鼠（鉄鼠）

守護靈＆妖怪技

+ 2

新關卡

+ 2

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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