《仁王2》公開新登場妖怪、主角「妖怪化」最新模樣

PS4《仁王2》公開本作登場新妖怪，與主角「妖怪化」的最新模樣，以及多款妖怪武器／妖怪技情報。

日本Koei Tecmo Games（光榮特庫摩）預定於2020年在PS4主機上推出，旗下《忍者外傳》系列開發團隊Team Ninja製作，並將於11月展開全球OBT公測的人氣黑暗動作冒險遊戲《仁王》系列最新作《仁王2》，在這次的介紹裡，除了要為玩家們公開本作登場新妖怪，與主角「妖怪化」的最新模樣外，還有妖怪武器／妖怪技等最新情報也要同步公開給玩家們確認！

點圖看《仁王2》新登場妖怪▼▼▼

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點圖看《仁王2》主角「妖怪化」最新模樣▼▼▼

妖怪武器

所謂妖怪武器，是指寄宿著「妖」屬性的武器，如有著難以接近氣息的「妖刀」，或是由妖怪變化而成的武器等都屬於此類。這些妖怪武器除了可以隨氣力給以敵人追加傷害外，還能透過屬性狀態異常給予敵人追加傷害，或是削減妖怪氣力上限。另外妖怪武器還有「妖念量表」的設定，這個量表會隨著每次攻擊敵人而增加，一旦到達最大值，就可以在一定時間內釋放妖怪武器的真正力量來痛宰敵人！

妖怪技

在遊戲裡，當玩家們打倒妖怪後可以入手妖怪力量凝聚濃縮的核心「魂代」，玩家們將這些魂代附加到守護靈上，就可以施展強力的妖怪技，藉此作為王牌來對戰強力的妖怪頭目！附帶一提，例如像骸武者的妖怪技，可以叫出骸武者發射火箭、而古籠火的妖怪技，則是可以產生複數會自動追擊敵人的火球進行攻擊。

義刃塚

在舞台上，會有發著藍光的刀塚，這是其他人想幫助陷入絕境者的義勇之心殘留於現場而形成的存在，當玩家們在此祭酒後，就可以讓協助者現身來幫助玩家迎戰強敵！

本能寺＆信長

在遊戲中，玩家們將可以與藤吉郎等夥伴們一起冒險。而這次公開的織田信長，則是藤吉郎為了實現出人頭地夢想而與主角一起選擇侍奉的主公。信長的守護靈「豹尾神」，則是絕不允許不淨存在的「三寶荒神」的化身。而信長最後所在之地，位於京的本能寺，則是陰謀反而陷入火海之中——

織田信長。（《仁王2》宣傳圖片）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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