【刀劍神域 Progressive】赴日香港漫畫家Puyocha畫正式授權前傳

《刀劍神域》（Sword Art Online）的衍生作相信大家都知道非常多，而其中《刀劍神域 Progressive》為主要故事的前傳。今次香港漫畫家「Puyocha ぷよちゃ」將會負責艾恩葛朗特第五層即《刀劍神域 Progressive》原作第4卷「陰沉薄暮的詼諧曲」的故事。

故事講述被關進死亡遊戲「Sword Art Online刀劍神域」後過了兩個月左右。身在攻略最前線的桐人與亞絲娜來到了第五層。在這個街道宛如迷宮而且森林與河川等自然環境極為稀少的「遺跡」區域，他們兩個體驗亦為遊戲醍醐味的「遺物撿拾」，賺取道具與珂爾（金錢）。

接著桐人提議進行在城鎮地下墓地發生的小規模「任務」。亞絲娜雖然同意了，但這也是她不幸的開始。因為這個任務裡，將有她最感棘手的怪物登場。而今次漫畫將會於一月尾在「ComicWalker」和「Niconico靜畫」上開始連載。

（《刀劍神域 Progressive》宣傳圖片）

相信部分紳士對「Puyocha ぷよちゃ」的名有一定認知，「Puyocha ぷよちゃ」是一位赴日的香港漫畫家，現時主要繪畫並出版了不少商業18禁的成人漫畫，亦同時有參與創作同人組織「Brio」的漫畫的作品，今次「Puyocha ぷよちゃ」是第一次參與一般向商業漫畫的製作。

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【本文獲「香港漫畫書網」授權轉載。】

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