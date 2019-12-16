《HUNTER×HUNTER》全職獵人再次全年休刊！冨樫離紀錄仲有幾遠？

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

向來「身體不好」的冨樫義博休刊已經是常識了，而有外國粉絲去年為他特意做出一個網站記錄休刊的紀錄。

根據統計《HUNTER×HUNTER》休刊情況的數據庫「Hiatus×Hiatus」的數據，截止到現時可以得知的2020年2號，《HUNTER×HUNTER》已經連續休載了50週。今次再次休刊一年，是自2015年來事隔4年的紀錄。

而《HUNTER×HUNTER》過去之中最長的連續休刊紀錄為80星期(少年JUMP2014年39號~2016年19號)，最長的連續連載紀錄為30週(2011年35號~2012年16號)。

▼▼▼多種圖表分析休刊情況，簡直就是「冨奸成績表」▼▼▼

+2

不知道下一話的連載會不會能夠2020年中可以看到呢？

▼▼▼相關圖輯：不如睇下Coser點神還原「大岡」？▼▼▼

+5
+4
+3

▼▼▼相關圖輯：或者玩手遊止下渴先...▼▼▼

+16
+15
+14
【賀】冨樫義博《Hunter X Hunter》全職獵人休刊達650回
《Hunter×Hunter 全職獵人》手遊新作將推出 開放預約體驗測試
神還原HUNTER×HUNTER全職獵人「大岡」！日coser簡單炮製怒髮衝冠
《鬼滅之刃》爆紅有因！日本電視節目分析：JUMP史上最善良的主角
《鬼滅之刃》爆紅都無法稱霸！2019人氣動漫排名冠軍又係佢？
《火鳳燎原》Bilibili動畫化　畫風差異嚴重網民不能接受！

【本文獲「香港漫畫書網」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。