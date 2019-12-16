《HUNTER×HUNTER》全職獵人再次全年休刊！冨樫離紀錄仲有幾遠？

向來「身體不好」的冨樫義博休刊已經是常識了，而有外國粉絲去年為他特意做出一個網站記錄休刊的紀錄。

根據統計《HUNTER×HUNTER》休刊情況的數據庫「Hiatus×Hiatus」的數據，截止到現時可以得知的2020年2號，《HUNTER×HUNTER》已經連續休載了50週。今次再次休刊一年，是自2015年來事隔4年的紀錄。

而《HUNTER×HUNTER》過去之中最長的連續休刊紀錄為80星期(少年JUMP2014年39號~2016年19號)，最長的連續連載紀錄為30週(2011年35號~2012年16號)。

▼▼▼多種圖表分析休刊情況，簡直就是「冨奸成績表」▼▼▼

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不知道下一話的連載會不會能夠2020年中可以看到呢？

▼▼▼相關圖輯：不如睇下Coser點神還原「大岡」？▼▼▼

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▼▼▼相關圖輯：或者玩手遊止下渴先...▼▼▼

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【本文獲「香港漫畫書網」授權轉載。】

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