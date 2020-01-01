《刀劍神域Alicization War of Underworld》最終季4月播出決定！

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電視動畫《刀劍神域 Alicization War of Underworld》官方決定製作第二季度，目前也釋出了新的主視覺海報，黑衣劍士桐人即將復活？！

以桐人與小時候的愛麗絲、尤吉歐的幻影為中心，周遭則是亞絲娜、闇神貝庫達等其他勢力，而在第一季度最後跑去 ALO 搬救兵的由衣、莉法、詩乃、莉茲與西莉卡等人，究竟能不能成功說動眾人呢？第二季度將在 2020 年 4 月開播，敬請期待！

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另外 2020 年 4 月 11 日決定舉行《刀劍神域》系列作品的管弦音樂會，由東京 New City 管弦樂團演奏作曲家梶浦由記所作的《刀劍神域》系列 BGM，先行抽選資格將附在 1 月 29 日將發行的《刀劍神域 Alicization War of Underworld》藍光／DVD 第二卷中。

2020 年 4 月 11 日決定舉行《刀劍神域》系列作品的管弦音樂會（《刀劍神域》官網擷圖）

而接下來將於 1 月 23 日到 2 月 3 日止在日本國立京都國際會館展示廳舉辦的 10 週年體感紀念展「《刀劍神域》EX-CHRONICLE」，也釋出了最新的完成版插圖，每位人物都穿著以白色為基調的服裝，以本插圖製作的新周邊也多達 25 項，門票將於 1 月 8 日啟售，安利美特則有販賣包含資料夾的特典票券。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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