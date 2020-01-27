《Dark Souls》神人出現！首位成功完全無傷爆機達成驚人創舉

聽到《黑暗靈魂》 (Dark Souls）系列，應該都讓許多的玩家想起了當初不斷面臨「死亡」的超自虐回憶吧！從每一次死亡中去吸取教訓，檢討自己的不足進行修正，直到最後終於通關的那份成就感，也是讓這系列遊戲能夠成為經典的理由。

在《黑暗靈魂》一次又一次的死去，講起來是多麼家常便飯的事！但如果說完全不死還要毫髮無傷，根本就是比登天還難吧！不過近期有一個實況主Squillakilla卻挑戰極限，不僅不死，竟然還無傷通關...真的是太狂了。

Squillakilla不僅熟悉所有Boss招數套路，也巧妙地迴避了公爵書庫遭遇希斯會被秒殺的劇情，順利在3小時27分完成通關，達成了這無人能及的成就。

其實過去也有其他的玩家挑戰過《黑暗靈魂》無傷通關（0 Hit Run）的紀錄，不過無傷的範疇並不包含墜落等自然環境傷害，這次Squillakilla則是將任何的傷害都完全避免了（0 Damage Run）。

Squillakilla本身就是魂系列的知名玩家，過去也曾挑戰《黑暗靈魂3》全程無傷通關成功，這次的創舉又為他的魂系列生涯寫下了精彩的一頁。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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