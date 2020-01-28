【課金抽蛋之爭】英研究指Loot Box令兒童沉迷賭博　應加以限制

英國國民保健署 (NHS) 的精神健康主任 Claire Murdoch 在最新的研究報告中，聲稱電玩遊戲的「戰利品箱」（抽蛋／轉蛋）會導致兒童沉迷賭博。更精確來說，是踏入「賭博的範疇中」，也就是並不會立刻被視為賭博的賭博形式。

坦白說，任何一間遊戲公司都不該藉由抽蛋來引導孩子學會賭博。沒有任何公司應該將這些牽扯到機率問題的戰利品箱遊戲販售給兒童遊玩，我們必須停止這種銷售方式。 Claire Murdoch 在報告中寫道

「在經過研究後，目前已經出現過許多兒童在未經父母同意的情況下在這方面花費了大量金錢的案例，包含了一位 16 歲玩家在某款籃球遊戲上花費了 2000 元英鎊以及 15 歲在某款射擊遊戲上花費 1000 英鎊等。」

Claire Murdoch 也呼籲遊戲發行商應該要加以限制包含這個機制的遊戲作品，或在遊戲內加入花費限制等措施，或是向玩家們公開戰利品箱內特定獎勵的完整機率資訊，也希望父母能夠額外注意這類型遊戲所存在的風險。

（Star Wars Battlefront 2遊戲圖片）

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就在去年，英國兒童事務專員 Anne Longfield 也曾呼籲有關單位將「抽蛋」機制納入賭博法的管制範圍中。

「許多孩子都向我們表示當他們在購買戰利品箱時都很擔心這會算是賭博，而目前也確實有許多小孩在這機制上花了數百元，不斷在失敗後嘗試」Anne Longfield 表示。

我希望政府能夠將《FIFA》等遊戲中的抽蛋機制歸納在賭博的範疇中。 英國兒童事務專員 Anne Longfield

雖然世界衛生組織已經將「電玩失調」歸類成了一種疾病，但 Claire Murdoch 在這份報告中也提到了線上遊戲確實能夠幫助玩家與社群連結，甚至提高策略技巧的發展等。

英國數位文化媒體與體育部 (DCMS) 在 2019 年內也曾經發表過一篇類似的報告，內容也建議歐洲分級委員會 PEGI 在分級制度中加入一個標註「抽蛋」的警語，藉此讓玩家們提前之內該遊戲中包含了這項機制。

在 2019 年內，微軟、Sony以及任天堂發表了一篇共同聲明，表示將會提高抽蛋機制的透明度，並強制要求開發商必須要公開詳細的機率資訊。而《要塞英雄》(Fortnite) 開發商 Epic Games 隨後也附和了他們的說法。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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