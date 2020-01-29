「Pokemon HOME」2 月上架！ 手機交換精靈　功能﹑收費詳解

The Pokemon Company 在《寶可夢 劍／盾》推出前透露過的「Pokemon HOME」雲端服務，已確認 2 月上架。「Pokemon HOME」設基本服務及進階收費服務計劃，玩家可以在 Switch 和手機 App 上使用，隨時隨地與全球玩家交流，以及管理一直以來收集的寶可夢（小精靈），即睇功能，以及收費版有何優點：

「Pokemon HOME」所支援的遊戲和程式：

（官方圖片）

交換寶可夢

「Pokemon HOME」共有4種交換寶可夢的功能，只要用手機就可以和全球的《Pokemon》玩家交流，包括「奇蹟盒子」﹑「GTS」﹑「群組交換」﹑「朋友交換」。由限定寶可夢之間的交換，到隨機和全球及群組玩家交換，以及附近的人的即時交換都能在「Pokemon HOＭE」中享受。

▼▼放下大圖睇 4 種交換寶可夢的功能▼▼

+ 7 + 6 + 5

「全國圖鑑」

「Pokemon HOME」可以接收「Pokemon Bank」的寶可夢，寄放在「Pokemon HOME」的寶可夢會登錄到「全國圖鑑」中，甚至是「mega 進化」和「超極巨化」的寶可夢的樣子都會登錄。喜歡《Pokemon》的玩家，可能會花很好時間欣賞「全國圖鑑」，因為在這可以看到寶可夢在各系列中的圖鑑說明。

▼▼放下大圖睇「全國圖鑑」的功能▼▼

+ 3 + 2

「神秘禮物」

「Pokemon HOME」App 會接收到各種禮物，以及可以用在「寶可夢 劍／盾」的道具。在「Pokemon HOME」接收「神秘禮物」後，只要在遊戲中輸入序號即可兌換，目前可見禮物包括精靈球和寶可夢。

▼▼放大下圖睇其他豐富的功能▼▼

基礎（免費）方案與進階（收費）方案

坦白說，「Pokemon HOME」的免費方案作用不大，可寄放的寶可夢只有 30 隻，只能說是「試用版」等級。而收費方案提供三個選擇，包括 30 日﹑90 日﹑360 日等，只有時效分別，三個收費方案的功能完全一樣：

基礎（免費）方案與進階（收費）方案（官方圖片）

「Pokemon HOME」收費（官方圖片）

「Pokemon HOME」被玩家詬病？

以往玩家登錄不同系列捉到的寶可夢，主要是使用「Pokemon Bank」（1 年 $40）。不少玩家認為「Pokemon HOME」的主要功能和「Pokemon Bank」相約，但任天堂卻推出新平台，並收取更可昂的費用。不過錢也並不是最重要的問題，爭議點是《寶可夢 劍／盾》沒有全國圖鑑，就算「Pokemon HOME」登錄了所有寶可夢，但有一部分也不能轉到《寶可夢 劍／盾》中使用，有如「寶可夢監獄」。可幸的，應該只有「Pokemon HOME」上架首月，可以免費使用「Pokemon Bank」，即使玩家沒有續期，也能免費送走「Pokemon Bank」的寶可夢到「Pokemon HOME」上。

「Pokemon HOME」官方網站