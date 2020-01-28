【MHW ICEBORNE攻略】月辰祭大感謝之宴 活動內容、新裝備一覽

【MHW ICEBORNE 攻略】踏入2020年Monster Hunter World仍然一直推出新內容，最近就有月辰祭大感謝之宴，過年放假可以有東西刷了。以下整理今次活動新增的各種裝備、相關任務和票券等。

今次更新雖然沒有新魔物但是新內容也頗多，但那些什麼集會所裝修呀、受付娘換衫呀、限定貓飯等就不提了，主要講大家最關心的新裝備吧。今次活動主要需要刷的有「好友之證」、「大感謝票SP」和「祭典票」，各種票入手法及相應的可製作裝備請見下面連結：

宮廷系列武器（祭典票）：【MHW ICEBORNE 月辰祭攻略】大感謝之宴 宮廷系列武器圖鑑＋評測

阿斯特拉外觀裝備及隨從裝備（大感謝票SP）：【MHW ICEBORNE攻略】大感謝票SP快刷法 整超靚阿斯特拉外觀裝備

新活動武器宇宙火箭鎚、全熟肉大鎚和隨從裝備（好友之證、用餐地區票（肉））：【MHW ICEBORNE攻略】新活動武器宇宙火箭鎚和全熟肉大鎚入手方法

另外還有一個「龍人族票」，完成活動任務「美麗的東西會凍傷」可獲得，用來製作頭盔龍人族耳朵，只需要1張票便足夠。在7區或15區營地出去外面採集冰凍的花草即可，強烈建議配植學珠，1分鐘左右便可解完。